Algérie: Laghouat - Bouazgui appuie l'idée de création du parc forestier de Ouarène

Il s'est enquis, en outre, de la situation des réserves d'El-Haoud et El-Guerrara, dans la commune d'Oued-Morra, avant de présider une cérémonie symbolique de remise de 10 titres à leurs bénéficiaires, sur un total de 318 titres de concession agricole et de 194 autres d'accession à la propriété foncière agricole par la mise en valeur.

Auparavant, Abdelkader Bouazgui a visité un projet de plantation de 120 arbrisseaux sur une surface de 100 hectares dans la zone de Djallel El-Gherbi, dans la commune de Sebgueg, avant d'inspecter un projet de lutte contre la désertification et une opération de plantation pastorale dans le cadre de l'investissement dans les plantes aromatiques et médicinales.

Le ministre de l'Agriculture a, par ailleurs, estimé que le développement de la production agricole pour en faire un produit national compétitif sur les marchés internationaux, nécessitait de conforter l'agriculteur sur sa terre, d'accroitre la production à travers une intensification des programmes de formation et de vulgarisation, et d'exploiter la recherche scientifique au service de l'agriculture.

Le parc de Ouarène, englobant les communes d'El-Ghicha, Oued-Morra et Oued-Mzi, sur une superficie totale de 28.830 hectares, devrait en plus de permettre la préservation et la revivification du patrimoine faunique et végétal, la promotion du tourisme, selon les explications fournies.

Le ministre, qui avait reçu une présentation exhaustive dans la zone de Djallel El-Gherbi (commune de Sebgueg) sur le plan de réhabilitation et d'extension du Barrager vert, couvrant une superficie globale de près de 400.000 hectares, a donné son approbation à la création du parc forestier précité, et ce dans le cadre de ce plan.

