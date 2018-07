Algérie: JAJ-2018/Taekwondo - L'Algérien Ihedjadjen en bronze chez les plus de 73 kg

Alger — Le taekwondoïste algérien Amar Ihedjadjen (+73 kg) a décroché la médaille de bronze aux Jeux Africains de la Jeunesse (JAJ-2018) qui se déroulent du 18 au 28 juillet courant à Alger, en battant le Malien Youssouf Soumanou, en combat pour la troisième place disputé samedi à la salle omnisports d'El Biar (Alger).

Trois finales, dans trois catégories de poids différentes ont été disputées au cours de cette troisième et dernière journée de l'épreuve, et elles ont été dominées par trois pays différents, à savoir : le Maroc, l'Egypte et la Tunisie.

Le Maroc a dominé chez les moins de 44 kg (filles), au moment où l'Egypte a pris le meilleur chez les plus de 73 kg, tout comme la Tunisie chez les moins de 48 kg.

Au classement général, c'est le Maroc qui a viré en tête, avec un total de huit médailles : 3 or, 2 argent et 3 bronze, devant l'Egypte : 3 or, 1 argent et 3 bronze, au moment où la Tunisie a complété le podium, avec 2 or, 2 argent et 1 bronze.

Pour sa part, la sélection algérienne s'est contentée de la 9e place, avec deux bronze, dans une discipline marquée par la présence de certains champions du monde et olympiques, venus essentiellement de Tunisie et d'Egypte.

Les techniciens présents à la salle OMS d'El Biar étaient unanimes à dire que "la compétition a été un succès", ajoutant que "certains pays africains ont atteint un niveau appréciable", à l'instar de l'Ethiopie, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, la Somalie et le Tchad, sans oublier les pays de l'Afrique du nord, tels que la Tunisie, l'Egypte et le Maroc.

"La compétition a été également l'occasion pour les techniciens algériens d'acquérir une expérience supplémentaire dans l'organisation de grands évènements sportifs, sans oublier l'important matériel pédagogique que récupèrera la Fédération après la fin de ces Jeux" a indiqué à l'APS l'ancien Directeur des équipes nationales, Samir Maiana.

Résultats de 3e et dernière journée:

-44 kg (Filles):

1)- Mouassilet Kaoutar (Maroc)

2)- Taye Yabsira Dereje (Ethiopie)

3)- Zang NDzime Marisca Fallon (Gabon)

--)- Gomaa Shahad (Egypte)

-48 kg (Garçons):

1)- Khalil Jendoubi (Tunisie)

2)- Moustapha Sarr (Sénégal)

3)- Nafaa El Maaida (Maroc)

--)- Drissa Koulibaly (Mali)

+73 kg (Garçons):

1)- El Sayed Abderrahmane (Egypte)

2)- Cheikh Oumar Faro (Côte d'Ivoire)

3)- Ihedjadjen Amar (Algérie)

--)- Drissa KouAbakar Moustapha (Tchad)

Classement final "par équipes"

1)- Maroc

2)- Egypte

3)- Tunisie.