Afrique: JAJ-2018/Haltérophilie - L'Algérie dans le podium au tableau final des médailles

Alger — L'Algérie a terminé sur le podium au tableau des médailles du tournoi d'haltérophilie dont les compétitions ont pris fin, samedi à la salle Omnisport de Bordj El Kiffan, pour le compte des 3es Jeux africains de la jeunesse.

Engagée avec six athlètes (3 garçons et 3 filles), l'Algérie a récolté un total de 18 médailles ( 3 or, 9 argent et 6 bronze), devantdouze parmi les 15 pays ayant participé aux compétitions.

L'Egypte a remporté le tournoi avec une moisson de 18 médailles (17 or et 1 argent), suivie avec le même total (18) du Nigeria (12 or, 5 argent et 1 bronze), de Maurice en 4e position (3 or et 4 argent) et de la Tunisie 1 or, 2 argent et 2 bronze).

Le tournoi d'haltérophilie des 3es Jeux africains de la jeunesse (JAJ-2018) a réuni plus de 50 athlètes représentants 15 pays dont onze seulement ont inscrit leurs noms au tableau final des médailles.

Classement final des médailles d'haltérophilie:

1. Egypte 17 or, 1 argent

2. Nigeria 12 or, 5 argent et 1 bronze

3. Algérie 3 or, 9 argent et 6 bronze

4. Maurice 3 or , 4 argent

5. Tunisie 1 or, 2 argent et 2 bronze

6. Maroc 11 argent et 3 bronze

7. Cameroun 3 argent et 3 bronze

8. Libye 1 argent et 8 bronze

9. Madagascar 3 bronze

-- Botswana 3 bronze

-- Seychelles 3 bronze.