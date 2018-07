Algérie: "Le grand professionnalisme" acquis par la police algérienne, salué

Lors de cette cérémonie marquée par la présence des membres du gouvernement et de la société civile, lécole de la police de Dar El Beida a été baptisée du nom du défunt moudjahid, Ahmed Draia qui a dirigé le corps pendant plus de 12 ans.

Il a rappelé, dans ce cadre, que les forces de sécurité "veillent à faire respecter la primauté du droit, selon les exigences de la loi, ajoutant quelles sont appelées à appliquer les lois de la République au service du bien-être et de la sécurité du citoyen tout en préservant sa tranquillité et sa quiétude".

M.Bedoui qui s'est dit convaincu que le corps de la police "connaitra un saut qualitatif sous sa nouvelle direction", a mis en avant "l'intérêt particulier accordé par le président de la République au corps de la police et aux autres corps de sécurité, en vue de les accompagner dans la réalisation des objectifs escomptés, selon des plans opérationnels et scientifiques bien ficelés, et ce pour qu'ils soient à la hauteur des défis de la conjoncture".

S'exprimant lors de la cérémonie de sortie d'une promotion unifiée des agents de police à l'occasion du 56è anniversaire de la police algérienne, M. Bedoui a indiqué que toutes les étapes qu'a franchies le corps tout au long de son évolution lui ont conféré "un professionnalisme, une maitrise et une veille sur le terrain (...) la rendant une source d'inspiration pour la plupart des institutions policières à travers le monde, particulièrement dans notre région arabe et notre continent africain".

