Algérie: Arrestation de 14 contrebandiers à In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar (MDN)

Alger — Quatorze (14) contrebandiers ont été arrêtés samedi à In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar par des détachements de l'Armée nationale Populaire (ANP) qui ont saisi 2 véhicules, 5 motocycles et 5 détecteurs de métaux, indique dimanche un communiqué du Ministère de la défense nationale(MDN).

"Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'Armée Nationale Populaire ont arrêté, le 21 juillet 2018 à In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar /6e RM, quatorze (14) contrebandiers et saisi deux (02) véhicules tout-terrain, cinq (05) motocycles, des outils de détonation et cinq (05) détecteurs de métaux", précise la même source.

Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale "ont appréhendé, à Tamanrasset, un individu en possession d'un fusil de chasse", ajoute le communiqué.

En outre, un détachement de l'ANP "a saisi, en coordination avec les éléments de la Sûreté nationale à Béchar (3e RM), une quantité de kif traité s'élevant à (48,5) kilogrammes, alors qu'un autre détachement a intercepté, à Biskra (4e RM), un contrebandier à bord d'un camion chargé de (42) quintaux de tabac.", souligne le MDN.