Sénégal: Oumar Guèye rappelle l'importance de la maitrise des procédures de passation des marchés dans la gestion efficiente de la commande publique

Le ministre sénégalais en charge de la Pêche et de l'Economie maritime, Oumar Guèye, a rappelé, vendredi, l'importance de la maitrise des procédures de passation des marchés dans la gestion efficiente de la commande publique.

D'autant plus que, selon lui, depuis 2007, avec les réformes ayant conduit à la création de la Direction centrale des marchés publics (DCMP) et de l'Autorité de régulation des marchés publics (ARMP), le Code des marchés publics ne cesse de connaitre des évolutions.

Présidant la cérémonie d'ouverture d'un atelier de formation portant sur les procédures d'évaluation des offres, le suivi et l'exécution des marchés, Oumar Guèye a indiqué que cette activité, qui s'inscrit dans la prise en charge de la problématique majeure du renforcement des capacités des acteurs impliqués dans les principales étapes de gestion de la commande publique notamment les administrateurs de crédits, les comptables matières et les gestionnaires, contribue à l'exigence de transparence, de responsabilité et d'efficience dans la gestion de la commande publique.

En 2014, un nouveau Code des marchés publics a été adopté par décret n°2014-1212 du 22 septembre 2014 pour permettre aux décideurs publics de rendre en compte de leurs choix et notamment de leur régularité et de leur efficacité économique.

C'est pourquoi le ministre de la Pêche et de l'Economie maritime pense que le cadre réglementaire et institutionnel des marchés publics ainsi que les innovations apportées par ce nouveau Code doivent être comprises et bien assimilées par les agents en charge des tâches opérationnelles de passation des marchés.

"Le ministère de la Pêche et de l'Economie maritime, dans le cadre de l'opérationnalisation des objectifs qui lui sont assignés par le Plan Sénégal émergent (PSE), notamment en son axe 1, à savoir la transformation structurelle de l'économie pour une croissance inclusive et durable, compte à son actif plusieurs réalisations", a fait savoir Oumar Guèye qui cite la modernisation des infrastructures de débarquement, de transformation, de conservation et de commercialisation des produits halieutiques, avec des quais de pêche, des aires de transformation, des marchés aux poissons et autres complexes frigorifiques.

Il s'agit également de la modernisation des outils de production de la pêche artisanale, avec la subvention de 5 000 moteurs hors-bords, de l'acquisition d'équipements et de matériels de manutention en appui au Petites et moyennes entreprises (PME) de pêche et aux femmes

plongeuses, de l'acquisition de 300 claies de séchage modernes, de 30 000 gilets de sauvetage, de kits de géolocalisation pour le renforcement de la sécurité de la pêche artisanale et la réduction des pertes en vies humaines et matérielles, la construction de locaux à usage de bureaux et de l'allègement de la pénibilité des activités de transformation artisanale avec la construction de fours de nouvelle génération.

"Ces résultats sans précédents ont été obtenus grâce aux principes fondamentaux qui président à la gestion axée sur les résultats de développement, à savoir un bon management de la chaine de planification, qui comprend la programmation, la budgétisation, la mise en œuvre et le suivi-évaluation d'une part, et le plus grand respect des procédures de passation des marchés de travaux, de fournitures et services et de prestations intellectuelles, d'autre part", a expliqué M. Guèye, qui révèle qu'entre 2015 et 2017, les performances de son département ministériel ont permis de passer 15 marchés de travaux, 18 marchés de fournitures et services et un marché de prestation intellectuelle.

A travers cette session de formation qui prend fin dimanche à Saly-Portudal, dans le département de Mbour, le ministère de la Pêche et de l'Economie maritime veut permettre à ses agents impliqués dans les marchés publics de disposer d'une masse critique d'informations, en vue de renforcer leurs compétences en la matière mais aussi de pouvoir continuer de façon significative à la consolidation des acquis en termes d'efficacité et d'efficience dans la gestion et l'exécution des marchés publics.