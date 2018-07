Congo-Kinshasa: Amélioration de la qualité des services bancaires - Equity Bank Congo S.A prend officiellement l'identité de ProCredit Bank

Désormais, Equity Bank Congo S.A, c'est la nouvelle identité de ProCredit Bank. La cérémonie de changement de la dénomination sociale a été organisée le vendredi 20 juillet 2018, au croisement de l'avenue des huileries et le boulevard du 30 juin.

Cet événement de grande envergure a été honoré par la présence du vice-gouverneur de la Ville-province de Kinshasa, M. Clément Bafiba qui a procédé à la coupure du ruban symbolique du siège social d'Equity Bank Congo S.A ; du Gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo, et tant d'autres autorités nationales ainsi que le corps diplomatique. Il sied de souligner que cette dénomination a totalement changé à la suite de l'entrée dans l'actionnariat d'Equity Group Holdings depuis deux ans. C'est la raison pour laquelle, le Président d'Equity Group Holdings Plc, le Dr. James Mwangi, a été très reconnaissant du support du Gouvernement congolais. D'où, il a saisi cette occasion pour lancer un appel vibrant aux leaders congolais pour aider l'équipe d'Equity Bank Congo pour la transformation des congolais à travers les services bancaires.

En effet, le passage de ProCredit Bank à Equity Bank s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la qualité des services qu'offre cette banque. Une occasion pour le Gouverneur de la Banque Centrale du Congo, Deogracias Mutombo, de saluer le parcours éloquent et incontestable d'Equity Bank Congo S.A par son esprit de créativité et à la démocratisation de l'accès des congolais aux services bancaires.

Pour ce faire, le Directeur général d'Equity Bank Congo S.A, Célestin Mukeba, a rappelé que l'entrée en capital du Groupe Equity Holdings Plc dans la structure actionnariale de ProCredit Bank Congo a été effective et approuvée par la Banque Centrale du Congo en septembre 2015. C'est ce qui justifie la cobranding de ProCredit-Equity Bank Congo qui a duré plus de deux ans.

"Il n'est un secret pour personne que le travail de titan abattu par ProCredit Bank Congo a contribué à la renaissance du système bancaire congolais en lui offrant une technologie de pointe pour le rendre plus inclusif", martèle-t-il. C'est dire que la nouvelle marque s'appuie, sans nul doute, sur le professionnalisme, la créativité, l'innovation, le travail d'équipe, l'unité dans un même objectif, le respect et la dignité aux clients et l'efficacité dans la gouvernance de l'entreprise. Et, les clients d'Equity Bank vont, désormais, s'habituer à la nouvelle identité graphique qui est déjà visible sur le bâtiment et tous les autres supports de communication de la banque.

"Nous voudrions saisir cette belle opportunité pour dire un grand merci à notre aimable clientèle pour sa confiance qu'elle ne cesse de nous accorder. Nous pouvons la rassurer que nos portes restent ouvertes à toute la population congolaise, car nous avons pour objectif de transformer les vies et les moyens de substance de notre peuple sur le plan économique et social, en lui offrant des services financiers modernes et inclusifs qui maximisent ses opportunités. Notre mission demeurera vous satisfaire en vous offrant des services financiers adaptés à vos besoins et vous rendre socialement et économiquement autonome", a rassuré Célestin Mukeba.

Il convient de préciser qu'Equity Bank opère déjà à Kinshasa, Lubumbashi, Goma, Bukavu, Matadi, Mbanza-Ngungu, Kolwezi, Likasi, Fungurume, Kasumbalesa avec un réseau de 41 agences classiques et 1600 points cash Express sur l'ensemble du territoire national. Cela, pour permettre à ses clients de s'habituer aux services de proximité de retrait et de dépôt d'argent auprès d'un agent agréé. Toujours dans la nouvelle technologie, Equity Bank a développé son offre Mobile Banking avec Eazzy247 et via Télégram, des applications permettant les ouvertures de compte, les achats de crédit téléphonique, les transferts, la consultation de compte et autres transactions, 24h/24 et 7 jours/7.

Rappel

Le Groupe Equity est un groupe très dynamique et très présent en Afrique de l'Est et au Centre. Il a l'ambition de s'implanter dans dix autres pays africains dans un futur proche. Car, la RDC est le sixième pays et la première étape dans cet ambitieux programme de compter, à l'horizon 2025, 100 millions de clients. Actuellement, le Groupe Equity compte près de 12 millions de clients avec un total actif de 3.8 Milliards de dollars américains et un retour sur investissement de 30%. Pour son expertise et ses réalisations légendaires dans l'inclusion financière, le Groupe a reçu plusieurs prix de mérite dont le plus récent est «la banque africaine de l'année» lui décerné lors d'African Banker Awards de Mai 2018, en marge de la réunion annuelle de l'Assemblée générale de la Banque Africaine de Développement, organisée cette année en Corée du Sud. A cette même occasion, le Dr James Mwangi a été nommé Banquier Africain de l'année.