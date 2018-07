En toute simplicité et dans la plus remarquable humilité, l'Ordre pour des Actions Nouvelles et Garantes de l'Equité, Orange, a décidé de s'atteler aux préoccupations essentielles liées au processus électoral. Pour cette formation politique, la question sur la candidature commune de l'opposition mérite, une fois de plus, toute l'attention des politiques en vue des élections du 23 décembre prochain. Dans un point de presse tenu vendredi 20 juillet dernier au siège du parti dans la commune de la Gombe, M. Fiyou NDONDOBONI, Président national d'Orange, a lancé le début des consultations politiques avec les différents acteurs de l'opposition congolaise.

"Le Congo est grand. Et, la grandeur du Congo exige à tous les acteurs politiques de la hauteur et de la grandeur", a-t-il lâché. Pour lui, en effet, l'objectif est de se préparer et mieux s'organiser pour être le plus prêt et fort possible afin de renverser le régime en place, par voie démocratique bien entendu. Ceci, de manière à rester aligner aux aspirations du peuple congolais qui veut, absolument, cette année, vivre l'alternance ainsi que le changement palpable de son quotidien.

Le président national du parti Orange est convaincu que les maux dont souffre le Congo aujourd'hui sur tous les plans sont tributaires de l'exécutif actuel. Il s'impose donc le grand défi de remporter les élections. "Voilà pourquoi, le parti Orange, après avoir analysé la volonté et les aspirations des uns et des autres, lance les consultations avec les différents acteurs politiques pour que nous puissions atterrir au choix et à la matérialisation d'une candidature commune de l'opposition".

Ainsi, devant tous ces partis et regroupements politiques qui proposent chacun des candidats de leur choix, et face au peuple congolais victime du théâtre politique actuel, le Parti Orange ira rencontrer notamment, les responsables de l'UDPS, du MLC, de l'UNC, mais aussi le Premier Ministre honoraire Adolphe Muzito, la représentation de Moïse Katumbi, le Professeur Matungulu, Martin Fayulu, Denis Mukwege, Noël Tshiani, etc. Il s'agit donc de créer un véritable cadre d'échange qui permettra de lever des options à ce sujet. "Nous allons travailler pour servir d'exemple qui restera aligné à la vision du peuple. De manière à ce qu'il se dit que nous avons un leadership différent, qui va au-delà de ce «moi» personnel, mais qui voit l'intérêt de sa population", a paraphrasé M. NDONDOBONI.

Il a également passé en revue, au cours de ce point de presse, l'essentiel de l'adresse du Chef de l'Etat de jeudi dernier. Selon lui, "nous avons compris, dans l'ensemble des choses, que nous devons aller aux élections le 23 décembre de cette année. Nous avons compris qu'il y a une organisation qui s'installe pour qu'après cette date, ce système puisse se maintenir au pouvoir... ". Et c'est la raison même de cet engagement du Parti Orange qui est convaincu que "face à cela, nous avons le devoir, en tant qu'opposition, de nous organiser pour renverser cette montagne".