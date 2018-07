Congo-Kinshasa: A 48 heures...

Le top chrono est lancé ! Mieux que ça, l'on dira qu'il était déjà lancé lorsque, dans une réunion programmée le 23 juin de cette même année dans les installations sacrées de la CENI, dont l'honneur revenait cette fois-là exclusivement et pour la peine, à la salle frappée du nom de l'ancien Président de cette commission, l'Abbé Apollinaire Malu-Malu, de faire de la place au corps électoral afin de recadrer avec Nangaa, les quelques points saillants autour du comment se présenter avec sa candidature et quelle attitude observer durant toute l'échéance.

Actuellement, seules 48 heures séparent les intentions des candidats, de l'ouverture officielle de l'unique endroit digne prévu par cette commission indépendante pour recevoir les candidatures à la présidentielle.

Si le décor empestait une bonne divination, l'on aurait à tout prix parié sur un engouement des candidats devant le seuil de la CENI, espérant voir leurs noms paraître au premier rang des prétendants au pouvoir suprême. Seulement, difficile est cette idée à se faire quant à l'apparition du soleil ce mercredi 25 juillet alors que le discours de jeudi 19 juillet du Président Kabila a laissé des conséquences on ne peut plus fastidieuses sur le teaser de certains partis et regroupements politiques, amenant leurs exécuteurs des hautes œuvres à renoncer définitivement aux élections dont l'échéance va jusqu'au mois de décembre.

A quel type d'élections s'attendre à quelques mois dont le concept mathématique ne dépasse, du reste, plus l'essentiel des cinq doigts d'une main ?

S'il était possible de faire échec aux tribunes de Muzito et organiser ces élections avec une forte inclusion de la frange opposante, sur quels points les romains risqueront-ils cette fois de s'empoigner si ce n'est peut être celui de sa crédibilité, ou encore de la fiabilité des résultats, puisque les solutions idoines d'un expert en ce qui concerne le mackintosh et ses programmations semblent n'avoir été qu'un sujet de tartarinade ? Ardu à expliquer.

Ce ouf de soulagement sera à quel moment de ce théâtre un partage pour l'un des camps dans cette agora politique, comme aiment à le dire les chrétiens, pendant que l'UNC de Kamerhe sort de son sommeil pour récolter des fonds et prétendre payer les 100.000 USD que la monnaie nationale élève à des hauteurs exorbitantes dont ne parle plus le FCC, que l'autorité morale a d'ores et déjà été doté de deux avions pour la campagne électorale de novembre.

En effet, cette histoire du Congo que Lumumba racontait au moyen de l'écrit à ses enfants, restera pour son épisode actuel, gravée dans la mémoire.

L'on dira notamment que le CLC, après avoir lancé un ultimatum au Chef de l'Etat avant que ce dernier ne se présente devant le duo Minaku-Kengo et leur suite sous la barbe des ambassadeurs étrangers, spectateurs du show concocté par le Chef, confirmait la tenue des manifestations prévues pendant trois jours au mois d'août, c'est-à-dire du 12 au 14.

Néanmoins, cette espérance anime les pensées de plus d'une personne que de voir l'histoire du Congo prendre même tardivement des allures enjolivées par une entente entre politiques congolais autour d'un sujet qui, d'ailleurs, dénotera d'un sens élevé de la souveraineté du pays dont plusieurs en font, désormais, une passion, à l'exemple du Président Kabila, lui-même.