Algérie: JAJ-2018/Haltérophilie - "Mission accomplie pour les cadets algériens"

Alger — L'haltérophilie algérienne, engagée avec six athlètes (3 garçons et 3 filles), a réussi un total de 18 podiums lors des trois jours de compétition consacrés à la discipline, en présence de plus de 50 athlètes de 15 pays, dans le cadre des 3es Jeux africains de la jeunesse (JAJ-2018) à Alger.

Une moisson qualifiée de "bonne performance" par la Direction technique nationale (DTN) et les entraîneurs nationaux qui avaient pronostiqué "plusieurs" médailles, notamment en argent et en bronze, en raison d'une présence "qualitative" d'haltérophiles de pays africains, surtout ceux qualifiés aux Jeux Olympiques de la jeunesse (JOJ-2018), prévus à Buenos Aires en Argentine du 6 au 18 octobre.

"La direction technique est satisfaite des médailles obtenues et des performances réalisées par nos jeunes athlètes. Les JAJ-2018 nous ont permis d'évaluer le travail des entraîneurs et notre niveau technique. Le niveau africain a beaucoup évolué. Il y a des pays qui ont des traditions en haltérophilie et sont pour l'instant intouchables (Egypte et Nigeria notamment)", a indiqué à l'APS le DTN Djamel Aggoun qui a tenu à féliciter staff technique et athlètes pour l'effort et les résultats enregistrés.

Les six athlètes algériens ont réussi une récolte de 3 or, 9 argent et 6 bronze, offrant au pays une 3e position au classement final, loin de l'Egypte (17 or, 1 argent) et du Nigeria (12 or, 5 argent et 1 bronze), mais devant tous les autres pays, dont Maurice (3 or et 4 argent) et la Tunisie (1 or, 2 argent et 2 bronze).

La palme d'or est revenue à Farid Saadi (17 ans) qui a offert à l'Algérie 3 or chez les +85 kg, avec des charges réalisées pour la première fois : 130 kg à l'arraché et 160 kg à l'épaulé-jeté, totalisant 290 kg. "C'est formidable, je suis heureux, surtout pour les nouvelles charges de nos athlètes, non seulement Saadi, mais aussi Chekhchoukh (69 kg) et Romaïli (56 kg). Ca confirme que notre choix était judicieux en leur faisant confiance et aussi qu'on est dans le droit chemin, avec des améliorations qui s'imposent à l'avenir évidemment", a réagi l'entraîneur des juniors, Azeddine Basbas.

Ahmed Chekhchoukh a remporté l'argent à l'épaulé-jeté (137 kg) et au total (243 kg) ainsi que le bronze à l'arraché (106 kg), alors que Mohamed Roumaïli a eu l'argent de l'épaulé-jeté (104 kg) et le bronze de l'arraché (81 kg) et du total (185 kg).

Les trois filles sélectionnées pour le rendez-vous d'Alger n'ont pas démérité aussi, obtenant un total de neuf médailles, entre argent et bronze. Sabri Nour El-Houda (48 kg) a eu l'argent à l'arraché (53 kg), à l'épaulé-jeté (70 kg) et au total (123 kg), de même que Hind Teurki (+63 kg) avec trois argent à l'arraché (60 kg), à l'épaulé-jeté (75 kg) et au total (135 kg). De son côté, Nihad Belounis (63 kg) a pris trois bronze : arraché (57 kg), épaulé-jeté (72 kg) et total (129 kg).

Il est à rappeler que les JAJ-2018 d'Alger étaient une étape de préparation supplémentaire aux haltérophiles de pays comme l'Algérie, l'Egypte, la Libye, la Tunisie et le Nigeria qui ont arraché chacun une place en filles et en garçons aux Jeux Olympiques de la jeunesse en Argentine.