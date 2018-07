Parallèlement au volet compétition, des ateliers sur les métiers du cinéma dont ceux liés au scénario, à la mise en scène et à l'éclairage et lumière seront organisés au profit de 100 jeunes cinéphiles selon les organisateurs.

Le film documentaire enregistre une forte présence algérienne avec cinq films "Sur les traces des camps de concentration" de Saïd Oulmi , "La bataille d'Alger un film d'histoire" de Malek Bensmail, "Souvenirs d'exil" de Mokhtar Karboua, "Des moutons et des hommes" de Karim Sayad et le film "la Bataille d'Alger" de Salim Aggar.

Dans la section court-métrage, 14 œuvres sont en lice dont deux films algériens "feuille blanche" de Mohammed Nadjib Amraoui et "champs de bataille" de Anwar Smaine. Les autres courts métrages représenteront l'Egypte, la Syrie, le Bahrein, l'Irak, l'Arabie Saoudite, la Libye, le Liban et la Palestine.

Le réalisateur algérien Merzak Allouache présidera le jury des longs métrages, la libanaise Tekla Chamoune, présidera le jury de la section court métrage et enfin le réalisateur et écrivain irakien Kacem Hawl Sadoum présidera celui des documentaires.

Les autres œuvres en compétition sont respectivement "Kilikis, la cité des hiboux" du marocain Azlarabe Alaoui Lamharzi, "Un homme et trois jours" du syrien Djoud Saïd, "Photocopie" de l'égyption Tameur Ochri, "Tunis by night" d'Elyes Bakar, "Amouri" de l'émirati Ameur Selmine El Mori, "El Ahla" de l'irakien Mohamed Derradji, "Nour" du libanais Zaarour, "Le devoir" de la palestinienne Anne Marie Djasser.

Brahim Seddiki a souligné, lors d'une conférence de presse consacrée à la présentation de la 11ème édition du festival, a souligné que la sélection des films en compétition n'a pas été une mince affaire car, la commission chargée du visionnage et de la sélection des films, sur le 360 films proposés, a veillé à retenir que des œuvres qui reflètent la réalité et les préoccupations des populations arabes.

