Sénégal: Irrecevabilité de la constitution de partie civile de l'Etat - La cour d'appel déboute la défense

Mieux, sur la motivation de sa décision, le magistrat citera l'article L410 du Code de procédure pénale pour dire que l'Etat estime avoir subi un préjudice et qu'il a le droit de se constituer. Mais, pour savoir réellement s'il a subi ledit préjudice, il faut que la Cour examine le fond du dossier, selon lui. Autre élément soutenu par le président de la Cour d'appel, tout en citant les articles 16, 76, 410 du Code de procédure pénale, il indiquera que l'Etat s'est constitué partie civile dès le début de l'instruction. Mieux, le juge Kandji a confirmé l'Agent judiciaire de l'Etat, Antoine Félix Diome, qui dit que la partie civile de l'Etat a toujours reçu les demandes de liberté provisoire formulées par la défense, même si ces dernières étaient formulées avec des réserves. Il a ainsi rejeté la demande de la défense, consistant à mettre hors course l'Etat, qui est considéré comme un «intrus» dans le procès de la caisse d'avance de la municipalité de Dakar.

Douche froide pour les partisans du maire de Dakar, Khalifa Sall, à l'ouverture de l'audience d'hier, vendredi 20 juillet, lors du procès en appel dans l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. En effet, venus nombreux assister au procès, les souteneurs du député-maire avaient entonné une chanson en Wolof disant : «celui qui ne fait pas partie du procès, tu vas rentrer», faisant référence au délibéré sur l'irrecevabilité de la constitution de la partie civile de l'Agent judiciaire de l'Etat (Aje). Le juge Demba Kandji et ses assesseurs en ont décidé autrement. Dès le début de l'audience, Demba Kandji et cie ont décidé de joindre ladite exception de nullité soulevée par la défense dans le fond du dossier pour rendre un seul jugement en même temps que le fond. Sur les raisons, le juge Kandji dira : «Nous (Cour-ndlr) n'avons pas assez d'éléments qui nous permettent d'exclure une partie au profit d'une autre».

