Lors de cette manifestation, des récitals poétiques seront au menu de la journée inaugurale et celle de clôture, animés par les poètes Blaha Bouziane et Houari Medjahed respectivement.

Ahmed Wahbi, de son vrai nom Ahmed Driche Tidjani (1921-1993) est l'un des fondateurs, avec Blaoui Houari, du genre musical "El Asri", né à Oran dans les années 1940. Influencé par les grands maîtres de la musique arabe, à l'image de Mohamed Abdelwahab et de Farid El Atrache, le défunt Wahbi, tout en empruntant le style oriental, il a utilisé les rythmes et le langage poétique typiquement oranais, donnant un tempo particulier au genre "Asri".

