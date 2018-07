Sénégal: Combat de lutte Bombardier-Eumeu Sene du 28 juillet - La sortie du b52 fait monter la fièvre à Mbour

La fièvre commence à monter à Mbour, à quelques jours du combat du 28 juillet entre Serigne Dia «Bombardier» et Eumeu Sène. Le temps d'une visite effectuée à la pouponnière « Vivre Ensemble » le 18 juillet dernier et ensuite son passage au quai de pêche de Mbour, les grandes artères et avenues de Demba Diop et Houphouët Boigny, la caravane du B52 mbourois a draîné du monde et surtout a fini de faire monter l'adrénaline du côté de la Petite côte.

Adversaire d'Eumeu Séne, le 28 juillet prochain, Serigne Dia Bombardier a fait monter d'un cran l'adrénaline auprès de ses nombreux supporters, fans ou amateurs de lutte de Mbour. Après le bain de foule qu'il s'est offert ; ce 18 juillet, au quai de pêche de Mbour qui a guidé ses premiers pas de lutteur et un détour à la pouponnière « Vivre Ensemble » où il a remis des dons, Bombardier en a profité pour afficher ses ambitions face à son adversaire du 28 juillet, Eumeu Sène.

Dans cet élan, il a renouvelé le serment de fidélité avec son tambour major Doudou Mbaye qui l'accompagne partout .Ce dernier n'a pas manqué de faire vibrer ses nombreux supporters et même le lutteur mbourois qui n'a pas manqué d'esquisser quelques pas de danse avec son back fétiche et de ravir plus d'un fan. Djiby Ndiaye, le président du groupe des supporters et fans de Bombardier s'est déjà adressé sur le combat. Selon lui, une mobilisation exceptionnelle se prépare. Pas moins de 150 cars ou bus vont accompagner B52 à Dakar.

A l'en croire, son idole ne se soucie pas des atouts et forces ou des faiblesses de son adversaire. Une seule alternative demeure pour eux : « guetter l'adversaire, l'attraper et le terrasser ». Pour lui, la victoire sur Rocky Balbao est une émulation, ou une motivation supplémentaire. Oumar Diaw, chroniqueur local de lutte de la radio Dounya ne manque pas d'y aller de son analyse, en restant formel : "Bombardier a certes éprouvé ses adversaires par des coups fatals mais il est autant doué dans la lutte pure. J'ai suivi B52, à ses débuts dans l'arène. Les gens ne le connaissent pas bien dans son art de la lutte. C'est quelqu'un qui sait très bien lutter. Ceux qui l'ont croisé en lutte simple à travers les terroirs de Ngaparou, de la Somone l'ont vu avec une maîtrise de la technique du hancher renversant ou « Botty" en wolof", confie-t-il.