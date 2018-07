Sénégal: Verdict de la cour d'appel sur l'arrêt de la cour de justice de la CEDEAO - La Ld invite à respecter l'autorité de la chose jugée

Se prononçant par ailleurs sur la vie des populations, le Secrétariat permanent de la Ligue démocratique a tenu à exprimer « sa préoccupation face aux défaillances constatées dans la distribution régulière de l'eau ». Et compte tenu de l'impact négatif de la pénurie d'eau sur la vie quotidienne des populations, les Jallarbistes qui notent avoir constaté une légère amélioration dans l'approvisionnement en eau, ont exhorté quand bien même le gouvernement « à poursuivre et à accentuer les efforts en cours pour trouver des solutions efficaces susceptibles de mettre fin à ces défaillances dans la distribution de l'eau dont l'ampleur pénalise les populations, notamment dans la banlieue de Dakar ».

La Ligue démocratique (Ld-mouvance présidentielle) a vivement dénoncé, à l'issue de la dernière réunion de son Secrétariat permanent tenue hier, vendredi 20 juillet 2018, « l'amalgame entretenu à dessein sur l'arrêt de la Cour de justice de la Cedeao notamment par l'opposition », non sans manquer de se féliciter «du respect par le pouvoir judiciaire des dispositions de l'arrêt de la Cour communautaire ». Les Jallarbistes qui étaient en rencontre d'instance, sous la présidence de Nicolas Ndiaye, le secrétaire général par intérim du parti, ont appelé de suite « tous les Sénégalais épris de justice en général et, en particulier les acteurs politiques, à toujours se soumettre à l'autorité de la chose jugée et à éviter les interprétations abusives et tendancieuses des décisions de justice ».

