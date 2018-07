Ile Maurice: Éclipse - Quand la Terre fait de l'ombre à la Lune

Durant ce phénomène, la Lune passera dans l'ombre de la Terre. Autrement dit, le Soleil, la Terre et la Lune seront dans le même axe. Ce qui assombrira le satellite naturel de la Terre. Suivant sa trajectoire, la Lune devrait se placer au centre de l'ombre de la Terre, selon les estimations de la National Aeronautics and Space Administration (NASA) et la Goddard Space Flight Center (GSFC).

La tête dans les étoiles. C'est le programme de la soirée du 27 au 28 juillet. Pour assister à l'éclipse lunaire la plus longue de ce siècle. La Lune passera dans l'ombre de la Terre et offrira à la région océan Indien une éclipse totale qui sera entièrement visible à Maurice.

