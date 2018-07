Burkina Faso: Réalisation des agropoles de Samendéni et du Sourou

L'audience du procès du putsch manqué s'est poursuivie, les 20 et 21 juillet 2018, avec à la barre… Plus »

Suivant les estimations du rapport provisoire, ce sont environ 50 000 ha, dont 30 000 ha au Sourou et 20 000 ha à Samendéni, qui pourront être aménagés. Et à termes, c'est une production agricole annuelle d'une valeur de plus de 608 milliards de francs CFA qui est attendue sur les deux projets.

La seconde proposition vise à fusionner les deux projets pour en faire un seul agropôle. Les résultats de l'étude ont été livrés le jeudi 19 juillet 2018 à Ouagadougou, au cours d'un atelier national, au gouvernement et à ses Partenaires techniques et financiers (PTF) pour leur permettre de choisir l'option optimale de construction des agropôles.

Pour la concrétisation des agropôles de Samendéni dans les Hauts-Bassins et du Sourou dans la Boucle du Mouhoun, deux options sont proposées par le rapport provisoire d'étude de préfaisabilité des deux projets. La première consiste en la création de deux agropôles distincts et complémentaires.

Copyright © 2018 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.