Sénégal: Makhtar Faye, Directeur exécutif aux commandes de l'AAS

Ce qui traduit son souhait d'amener ses membres à mieux profiter des opportunités offertes et impulser une nouvelle dynamique de développement au secteur dans un marché fragmenté qui a crée des situations de rentes, et dans lequel, le Président Noba et son équipe visent à consolider les acteurs, favoriser un marché structuré , organisé, régulé et créateur de richesses. Un challenge pour Ms Faye et Diop.

A cela s'ajoutera probablement le Pool Pétrole et Gaz si toute fois l'autorité de tutelle accède à la demande des acteurs du secteur des assurances pour la mise en place d'un Pool de co-assurance comme formule de couverture des risques miniers, pétroliers et gaziers.

