Sénégal: Invalidation du procés-verbal d'enquête préliminaire, sur la base du réglement 5 de l'Uemoa - La défense plaide l'arrêt des poursuites

La défense de Khalifa Sall a, une nouvelle fois, formulé une autre exception de nullité de la procédure dans l'affaire de la caisse d'avance. Pour arrêter les poursuites contre leurs clients, Me Doudou Ndoye et ses collègues de la défense ont demandé l'annulation du procès-verbal (Pv) d'enquête préliminaire, conformément au Règlement 5 de l'Uemoa qui exige la présence de l'avocat dès les premières heures de l'interpellation du prévenu au risque d'annuler le Pv d'enquête.

Après avoir été déboutée de leur demande de bouter hors du procès la constitution de partie civile de l'Agent judiciaire de l'Etat (Aje), la défense de Khalifa Sall a formulé une autre exception lors de l'audience d'hier, vendredi 20 juillet. Cette fois-ci, Me Doudou Ndoye, avocat de la défense et ses collègues cherchent à obtenir la cessation des poursuites contre leurs clients. Pour ce faire, Me Ndoye a soulevé une exception de nullité du procès-verbal (Pv) d'enquête préliminaire de l'Officier judiciaire. Pour l'avocat, la culpabilité de l'Officier judiciaire de police (Ojp) est sans conteste dans la mesure où leurs clients n'ont pas bénéficié du Règlement 5 de l'Uemoa qui exige la présence de l'avocat dès l'interpellation des prévenus.

Pour lui, lors de l'audition des prévenus par la Division des affaires générales (Dag), un des démembrements de la Division des investigations criminelles (Dic), Khalifa Sall et compagnie n'avaient pas bénéficié de la présence de leurs avocats. Par conséquent, il a demandé au juge d'annuler ledit Pv d'enquête préliminaire. Ce qui entrainera, à son avis, l'annulation du réquisitoire introductif du procureur général qui s'est fondé sur le Pv d'enquête préliminaire. Mieux, il en a déduit que cela aura pour conséquence d'annuler l'instruction préparatoire et par conséquent l'arrêt de la procédure intentée contre leurs clients. Au juge Demba Kandji, il l'a fait savoir que la procédure pénale est faite pour protéger les prévenus.

Lui emboitant le pas, Me Bamba Cissé est revenu sur le combat mené par le barreau de Dakar pour la présence de l'avocat dès les premières heures de l'interpellation des prévenus. Pour la robe noire de la défense, «la vrai science juridique relève de la forme», parce que le respect de la procédure précède la sanction. Citant le Règlement 5 de l'Uemoa, il dira que «la mention n'a pas été portée sur le Pv d'enquête préliminaire», notamment celle d'indiquer au prévenu qu'il a le droit d'appeler son conseil.

«Donc, on ne peut pas opposer à Khalifa Sall la connaissance de ses droits», en déduit-il. A ses collègues avocats, il a rappelé que ledit règlement de l'Uemoa a été un combat du barreau de Dakar, non sans citer Me Ousmane Sèye de la partie civile de l'Etat, comme l'un des fervents défenseurs de la nécessité pour l'avocat d'assister son client dès son interpellation par la police. Donc, pour lui, conformément à l'article 55 du Code de procédure pénale, modifié le 08 novembre 2016 et du règlement n°5/Cm/Uemoa, «cette procédure est atteinte de nullité». Il trouvera ainsi très sensible ladite question du règlement de l'Uemoa qui est relative à l'harmonisation des règles qui régissent la profession d'avocat dans ledit espace. Me Cissé n'a pas manqué par ailleurs de réclamer la libération des prévenus avant de parler de réparation du préjudice subi. Les avocats de la défense rejettent ainsi le jugement rendu en première instance qui avait débouté la défense de sa demande, faisant prévaloir l'autorité de la chose jugée devant la Chambre d'accusation. La défense poursuit ses plaidoiries le lundi 23 juillet.