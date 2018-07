Afrique du Nord: Fonds d'investissement Maghreb private equity - La BAD fait une prise de participation de 20 millions d'euros

Alignée sur la Stratégie décennale et la politique de développement du secteur privé de la Banque, cette prise de participation fait écho à deux de ses cinq grandes priorités, dites High 5 : Industrialiser l'Afrique et Intégrer l'Afrique.

« Avec cette nouvelle opération, nous avons pour ambition de faire émerger des entreprises africaines championnes dans leurs domaines et renforcer leur intégration dans les chaînes de valeurs africaines et mondiales », a précisé Abdu Mukhtar, directeur du département du développement de l'industrie et du commerce à la Banque.

Les investissements oscilleront entre 8 et 25 millions d'euros et devraient générer 2 700 emplois environ, dont 30 % pour les femmes.

