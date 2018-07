Sénégal: Basket ball - Demi-finales aller coupe du sénégal dames - Slbc-Jaraaf et Ascvd-Duc sur le parquet

Si les Duchesses ont pu prendre l'avantage durant les phases aller et retour du championnat, il en a été autrement lors de la finale de la 18e Coupe du maire disputée samedi dernier et qui s'est soldée par un probant succès de la bande à Sabelle Diatta, Elma Malou et autre Ndèye Sène de l'Asvd. En attendant de disputer la finale du championnat qui les oppose au Saint-Louis Basket Club tenant du titre, les protégées de Mborika Fall doivent sortir le grand jeu pour redonner le sourire au club universitaire qui commence à perdre la main face à ses grandes rivales qui se partagent depuis quelques saisons les trophées majeurs de la saison.

Après le verdict des demi-finales du play-off et la qualification de Saint-Louis Basket Club et de l'As Ville de Dakar pour le tableau de la finale de la saison de basket, le stadium Marius Ndiaye accueille, ce samedi 21 juillet, la manche aller des demi-finales de la Coupe du Sénégal avec le choc qui oppose l'As Ville de Dakar au Dakar Université Club. Des retrouvailles qui promettent encore d'être très disputées au regard des différentes confrontations qui ont opposé les deux clubs cette saison.

