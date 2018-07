Ile Maurice: Accusation contre Sesungkur - «Le ministre n'avait pas le droit de me gifler»

Et l'on ne parle pas des problèmes que connaît le secteur dont il est le ministre, les Services financiers, qui passe par des déconvenues entre le rapport de l'Eastern and Southern African Anti-Money Laundering Group sur la lutte contre le blanchiment et la classification (revue) de Maurice comme juridiction à risque en Inde. Même si le pays se démène pour s'en sortir...

Cerise sur le gâteau, même son chien lui fait des misères. En 2012, un garçon est mordu par son animal de compagnie. Heureusement pour le ministre, la charge d'«allowing dog to stray», retenue contre lui, est rayée en cour de Moka le 17 mai 2017. La victime a indiqué que l'affaire traîne trop en longueur et que cela affecte ses études.

Pour de mauvaises raisons. Udaysingh Taukoordass, son ancien partenaire d'affaires au sein de la firme Mazars, porte plainte à la police contre le député du n°10 (Montagne-Blanche-Grande-Rivière- Sud-Est) et l'épouse de celui-ci, et mène une action en justice pour détournement de fonds. Il leur réclame Rs 32 millions de dommages.

Il avance que comme il était pris par les rituels nuptiaux, il n'a pas remarqué l'incident en question. Il semblait surpris quand nous lui avons fait part de cet incident et n'a pas souhaité nous en dire plus vu qu'il était occupé.

Dont le ministre des Services financiers, Sudhir Sesungkur. Hansraj Sobrun, conseiller du village, marie sa fille. Un caméraman filme. Quelque temps après, on apprend que ce caméraman, Rasesh Ramprosand, aurait été giflé par le ministre. Et il fait une déposition au poste de police de Montagne-Blanche, contre le politicien.

