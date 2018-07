Sénégal: Championnats nationaux d'athlétisme de 2018 ce week-end, au stade LSS - Plus de 200 athlétes attendus sur les starting-blocks

Ces joutes nationales serviront, selon les responsables de la Fédération sénégalaise d'Athlétisme, de « test grandeur nature » aux athlètes sénégalais en prévision de compétitions continentales, notamment les championnats d'Afrique prévus du 1er au 05 août à Asaba au Nigéria et à la prochaine Coupe intercontinentale prévue du 7 au 9 septembre 2018 en Tchécoslovaquie. Plus de 200 athlètes sont attendus sur les pistes dont 7 expatriés. A l'instar d'Amadou Ndiaye, Moulaye Sonko, Sangoné Kandji, Abdou Rahmane Ndour ainsi que des étudiants médaillés aux Championnats universitaires (Ethiopie 2018).

