Sénégal: Frontière Sénégal - Mauritanie - Projet de construction d'un bac à Matam pour la traversée du fleuve

Au-delà de cet aspect, «le projet permettra enfin de réduire les coûts de transport et la durée des voyages, avec surtout une facilitation de la circulation des gros porteurs et des échanges commerciaux et le transport le long du corridor Mauritanie -Maroc- Europe, qui reste très important sur le registre du transport des marchandises et de la circulation des personnes».

La Chambre de Commerce d'Industrie et d'Agriculture de Matam vient de prendre une décision importante relatif à un projet de création d'un bac sur la frontière entre la Mauritanie et le Sénégal. Ce, en créant la société des chargeurs de Matam avec un capital initial de 10 millions FCFA dans lequel l'institution va PARTICIPER A HAUTEUR DE 33%.

Copyright © 2018 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.