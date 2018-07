Congo-Kinshasa: Papy Lapila prêche l'Évangile du discours du Président Kabila à Kindele

Élections irréversibles : le Pprd

Après avoir decrypté et cerné la quintescence du discours du Chef de l'État Joseph Kabila Kabange sur l'état de la Nation, Me Papy Labila, cadre du Pprd, est allé vulgarisé ce message auprès de sa base à Kindele dans le confin de la commune de Mont-Ngafula. Un seul mot a caractérisé cette activité, Joseph Kabila veut matérialiser l'independance économique tant recherchée depuis 1960 par les péres de l'indépendance les Kimbangu et Lumumba. Il a invité la jeunesse du pays à travailler ardement pour faire des institutions du pays des institutions fortes et respectables comme l'a demandé le Raïs. Il a en outre invité la population à se préparer pour les élections du 23 décembre en se rappellant que grâce à la machine à voter, un électeur fait un choix en 2 minutes qui determinent la gestion du pays pour les 5 prochaines donc votez utile.

Me Papy en a profité pour répondre promptement à une demande de la population de Kindele qui réclamait le retour de l'eau car l'eau c'est la vie. Il a donc remis un lot important de tuyau, bêche et semences pour créer un point d'eau pour ce quartier enclavé et pour appuyer les mamans marraichères qui nourrissent l'ensemble de Kinshasa.

Après ce geste magnanime, la population de Lukunga à travers les mamans marraichères, les jeunes et les papas de cette circonscription lui ont demandé d'être leur porte voie pour les élections du 23 décembre au niveau national. C'est donc avec humilité qu'il a promis de remplir cette mission et un slogan sorti de cette journée "o tumboli papy Labila, o tumboli ba mamans". Ci-dessous, veuillez lire la retranscription de

l'interview du 20 juillet de Me PAPY LABILA sur Télé 50

Bonjour à tous, nous recevons ce jour Me Papy Labila, Chargé des Relations Extérieures du PPRD-Lukunga. Nous décryptons le discours sur l'État de la Nation du 19 juillet 2018 du Président de la République, Joseph Kabila Kabange.

Que retient la jeunesse du discours du Président de la République ?

D'entrée de jeu, je commence par vous remercier de l'opportunité que vous m'accordez de m'exprimer.

Je retiens de cette adresse que le Président Joseph Kabila est entré par la grande porte dans l'histoire politique de la RDC déjà à Sun City, il nous donnait un bref aperçu de ce qu'il voulait pour le pays à savoir l'indépendance économique. Revenons un peu dans l'histoire, déjà avant 60, papa Simon Kimbangu s'était battu pour l'égalité de l'homme noir et l'homme blanc, s'en est suivi la lutte des LUMUMBA dont le combat se résumait à l'instauration de l'indépendance politique et de la démocratie, en 65 les ennemies du Congo que je refuse de citer dans ce plateau ont détruits cette architecture institutionnelle en maintenant une dictature pendant près de 40 ans et vint en fin Joseph Kabila qui dès l'entame en 2001 promettait à ces concitoyens de : Normaliser la vie politique, faire renaitre le multipartisme politique et syndical, Organiser les élections et relancer l'économie. Son adresse a donc consisté à dire dans Quel état a-t-il trouvé le pays en 2001 ?, Qu'a-t-il fait pendant ses 17 ans ? Et Qu'est-ce qui reste à faire pour un avenir radieux de la RDC dont il a un amour et une passion sans par ailleurs?

La jeunesse congolaise y compris celle du PPRD a saisi ce message interpellateur du Chef de l'État qui nous a fait comprendre que l'avenir meilleur de ce pays dépend essentiellement de nous congolais.

N'est-ce pas que cela a été dit l'année passée, Quel est l'élément nouveau ?

Madame, l'élément nouveau que donne le Président c'est de se mettre à l'évidence que l'indépendance économique dont le dessin a été peint par l'arsenal juridique mis sur pied par nos institutions dépendra essentiellement de notre capacité, nous jeunes congolais de tout bord de faire du Congo un État fort avec des institutions respectables sur le plan régional et international. Grace à cela, nous pourrons dealer d'égal à égal avec les puissances dans la perspective d'améliorer le bien-être de la population Congolaise.

L'opinion s'attendait à voir le Chef de l'État dire qu'il ne se représentera pas, Qu'en pensez-vous ?

Madame, il s'agit là d'un vrai faux problème, le Chef de l'État Joseph Kabila a rappelé hier que la constitution de la République dont il est géniteur sera respectée et que le cap vers les élections du 23 décembre était maintenu. J'estime que pour un évènement protocolaire inscrit dans la constitution tel le discours sur l'État de la Nation, la tribune du congrès n'était pas le lieu indiqué pour une telle déclaration. D'ici le 8 aout, il n y a que quelques jours, nous constaterons si le Président Kabila n'est pas resté cohérent envers lui-même, je convie donc la communauté tant nationale qu'internationale à prendre son mal en patience. Je suis tenté de dire Kabila L'INCOMPRIS...

Qu'entendez-vous par Kabila l'incompris ?

À entendre les réactions des ténors de l'opposition, au sortir de la salle du congrès, j'ai constaté que plusieurs d'entre eux n'ont pas perçu le sens du discours du 1er d'entrée tous les congolais sur 3 axes prioritaires dont son avenir politique, l'appel à l'unité de l'ensemble du peuple congolais et enfin les enjeux avenirs...

Quels sont donc ces enjeux ?

Madame, si nous ne comprenons pas les enjeux de ce pays, nous ne pourrons jamais le développer. Dans son discours, le président a rappelé la nécessité de consolider sur le plan sécuritaire, une armée forte et Républicaine car nous avons 9 voisins et plus de 400 tributs, sur le plan diplomatique, nous devrons dorénavant entretenir des relations diplomatiques décomplexées car nous sommes un acteur majeur dans la géostratégique internationale et enfin sur le plan économique, accélérer le rythme de la diversification économique afin de réduire notre dépendance aux caprices des cours de métaux précieux dans l'unique but d'améliorer les conditions de vie de nos populations.

Que faire pour que les richesses du pays profitent aux congolais ?

Prenons l'exemple du cobalt madame qui aujourd'hui se vend à plus de 80 milles dollars US la tonne contre 25 milles dollars, il y a 1 an dont la RDC constitue l'une des réserves les plus importantes de la planète. Ce métal concoure à la fabrication des voitures électriques dont a titre illustratif la France a décrétée le désengagement des moteurs à carburant pour des moteurs électriques d'ici 2040. Nous avons donc là des opportunités d'affaires intéressantes et le nouveau code minier publié cette année, nous donne la possibilité de gagner jusqu'à 10 % des revenus. Mais pour pérenniser cette embellie, il nous faut avoir un État en paix avec une armée forte et des dirigeants qui négocient de façon décomplexée avec ces puissances en vue d'en faire profiter notre peuple, c'est donc ça le sens de l'appel à la jeunesse qu'a fait hier le Chef de l'État, Joseph Kabila Kabange.

Comment percevez-vous le bilan brossé par le Président Kabila hier ?

Si en 60, les huileries du Bandundu et le cuivre du Katanga ont servi à obtenir l'indépendance politique et que de 65 à 97, les richesses du pays ont permis à entretenir une dictature, l'avènement de Joseph Kabila marque une nouvelle ère. Tenez déjà en 2002, il a commencé le processus de libéralisation de l'économie, en utilisant nos richesses pour réunifier le pays et instaurer la démocratie, De 2006 à 2018 tout en consolidant l'ordre institutionnel actuel, il a gagé nos ressources minières en finançant les 5 chantiers et la révolution de la modernité avec des routes, des hôpitaux, écoles et divers bâtiments et enfin il a signé l'acte de naissance de l'indépendance économique de la RDC quitte à nous de mettre en pratique toutes ces recommandations.

Votre mot de la fin Me Papy Labila

J'invite la jeunesse congolaise dans son ensemble à entretenir une vision de grandeur pour la RDC, en se battant pour faire respecter les institutions de la République en vue de la matérialisation de notre indépendance économique. J'en profite également pour rappeler le sens de l'appel à l'unité qu'a lancé le Chef de l'État en direction des congolais de tout bord, majorité, opposition, société civile afin de déjouer les plans visant à faire échouer notre pays.

Je vous remercie...