Sénégal: Don de sang à l'Ucad - Etudiants et travailleurs s'unissent pour sauver des vies

«J'appelle à continuer dans cette même dynamique à travailler ensemble pour le bien de tous » a-t-il fait savoir. Au niveau du centre national de transfusion sanguine Eric rassure que, «la banque est bien alimentée et nous saluons cette communication massive faite autour de l'importance de donner du sang». Seulement, il en appelle à maintenir cette dynamique du fait que la demande devienne de plus en plus importante.

Pour parait à une éventuelle pénurie dans les différentes banques de sang de Dakar, les étudiants se sont mobilisées avant-hier, jeudi pour apporter la réponse après le cri de cœur du centre national de transfusion sanguine. Ils ont collecté plus de 300 poches de sang. Une initiative des amicales des étudiants et du Coud. Selon l'adjoint du directeur du Coud, Cheikh Sall : «cette rencontre revêt une double motivation qui d'abord est individuel mais aussi répond à l'appel du Chef de l'Etat afin d'échapper à une éventuelle pénurie de sang».

L'université Cheikh Anta Diop a organisé avant-hier, jeudi 19 juillet une séance de don de sang. Rien que pour cette journée plus de 500 poches ont été récoltées auprès des étudiants qui ont répondu massivement à l'appel de leurs amicales et celui du Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud).

