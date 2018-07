Sénégal: Résolution de la pénurie d'eau aux parcelles assainies - Amadou Ba «prend en charge» toutes les dispositions financières

La question de la pénurie d'eau dans la capitale sénégalaise, et spécifiquement dans la commune des Parcelles assainies, préoccupe au plus haut niveau le régime de Macky Sall. C'est du moins ce que révèle le ministre des Finances, non moins Coordonnateur de l'Apr aux Parcelles, en visite dans la commune. Accompagné de certains responsables politiques de la collectivité à l'image de Toumany Diallo, son hôte du jour, Amadou Ba a expliqué les raisons de sa présence sur le lieu des travaux de points d'eau réalisés par la Sde aux Parcelles assainies. A son avis, l'idée est de «venir voir les populations des Parcelles, échanger avec elles pour leur montrer que le gouvernement est préoccupé par la situation actuelle de l'eau». Il a ainsi rassuré les populations de la prise en charge, à bras le corps, de ladite question par le gouvernement.

