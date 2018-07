Sénégal: Quand la diabolisation nourrit les opportunistes pyromanes !

opinion

Il n'est plus rare d'apprendre des attaques rebelles en Casamance et qui, in fine, se révèlent inexactes. La derrière en date, c'est cette vraie fausse nouvelle qui alimente le spectre d'une insécurité permanente dans la région méridionale.

Les attaques supposées de Djibanar en zone de frontière, le viol présumé des touristes espagnoles et même l'explosion du pont de Niambalang à Oussouye attribuée au mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC), continuent leur séjour dans le doute et l'imaginaire des auteurs de cet effet d'annonce. Pourquoi diable cette propension à la diabolisation d'une région en proie à un conflit armé ? Les enjeux dépassent nos frontières et continuent de démolir les efforts de construction d'une paix réelle et définitive en Casamance.

Plus que jamais par le passé, le processus de paix en Casamance a atteint un point culminant qui indique les lueurs d'une paix définitive dans la région. C'est assurément le résultat d'une concession entre les différentes factions du mouvement des forces démocratiques de Casamance d'une part et l'Etat du Sénégal d'autre part dans la gestion pacifique et participative du dossier. Ce conflit trentenaire et sans doute le plus vieux des foyers jusque-là actif en Afrique a causé des pertes énormes et à tous points de vue pour l'Etat du Sénégal et ses voisins immédiats mais surtout un préjudice immense subi par les victimes directes que sont les populations locales. Il n'en fallait pas plus pour que des voix unanimes et populaires s'élèvent pour dire «ça suffit !» avec en ligne de front des femmes et des jeunes.

En revanche et comme tout conflit ouvert, son extinction ne fait jamais le bonheur de certains. Car, la sève nourricière tirée du conflit armé se serait tarie synonyme de galère pour eux. Rien d'étonnant ni d'inquiétant alors si des démolisseurs se mettent à l'œuvre pour bâtir leur Chapel sur les ruines de la paix et prêcher pour leur compte. Sinon et si vraiment doit-on continuer à douter de la mauvaise foi des actes dignes de pyromane plus enclin à garder le spectre de l'insécurité à force de créer de toutes pièces des attaques ou autres instabilités qui, en réalité, n'existent que dans leur imaginaire.

Le dernier baromètre en date reste encore indigeste chez les populations du Balantacounda surprises d'apprendre la mort de deux soldats et de quatre rebelles lors d'un accrochage dans le terroir frontalier de Djibanar alors qu'il n'en est absolument rien selon toutes les sources jouissant d'une crédibilité populaire.

Que dire de l'affaire des supposées touristes espagnoles braquées et violées en janvier dernier mais qui se sont très vite volatilisées dès l'annonce d'un examen médical pour attester de la véracité des faits. Et dans une moindre mesure, certains ne sont ne sont toujours pas convaincus que l'explosion du pont de Niambalang au mois de mai est l'œuvre de rebelles et non, une fois encore, des démolisseurs de la paix.

Par ailleurs et dans ce même registre mais à l'étranger, des compatriotes en situation d'irrégularité n'hésitent pas à commanditer des articles de presse faisant état d'insécurité dans leur foyer d'origine rien que pour obtenir des titres de séjour. Autant donc le dire maintenant et sans détour, la mémoire des victimes de ce conflit ne doit pas être une mine d'or pour certains. Halte à la diabolisation de la « Casadimansa » (Casamance). Ici, la nature est reine et généreuse. L'exploiter avec raison est la seule clé qui referme la fenêtre de la pauvreté endémique et qui ouvre aussi la porte du bonheur, le bonheur de vivre en paix.