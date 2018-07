Sénégal: Distribution - Me Massokhna Kane et Momar Ndaw «achetent» chez Auchan

Dans sa dynamique de mener des discussions avec les différentes parties prenantes afin de réguler le secteur du commerce au Sénégal, le Ministre Alioune Sarr a reçu hier, vendredi 20 juillet les associations des consommateurs. Momar Ndaw, Me Massokhna Kane et Cie ont montré leur désaccord pour le départ de la société commerciale française. Ainsi, invitent-ils les commerçants sénégalais à proposer aux consommateurs des produits identiques que ceux proposer par Auchan ou mêmes meilleurs.

«Nous insistons sur la préservation des intérêts des consommateurs et de la nation sénégalaise. Aujourd'hui en matière juridique personne ne peut demander à quelqu'un d'autre de dégager, parce que la réglementation sénégalaise ne le permet pas. Donc nous disons que personne ne dégage et que d'autres viennent». C'est la position de Momar Ndaw, président de l'association des consommateurs du Sénégal (Ascosen). Il s'exprimait hier, vendredi 20 juillet lors d'une rencontre entre le Ministre du commerce Alioune Sarr et les associations des consommateurs toujours dans le cadre des discussions sur la réglementation de la grande distribution au Sénégal.

«La distribution au Sénégal n'est l'apanage de personne. Elle doit être ouverte au maximum d'opérateurs », lance-t-il.Toutefois, il invite l'Etat du Sénégal à réguler la distribution. «D'abord par la gestion de l'urbanisme commercial. Ce qui veut dire que les conditions d'implantation des supermarchés, des marchés de la petite distribution doivent être gérées de manière organisée. Il y a un projet de décret qui va travailler dans ce sens», rappelle-t-il. Le deuxième aspect, souligné par le président de l'ASCOSEN, c'est la moralisation des pratiques commerciales.

Parce que, insiste-t-il, pour préserver les intérêts de tous les acteurs, il faut faire ce que l'on appelle une «moralisation des pratiques commerciales» et «définir le seuil de vente à perte pour que personne ne puisse faire du dumping». Suivant toujours Momar Ndaw, le troisième point c'est le renforcement du contrôle économique, le contrôle de qualité au niveau des boutiques, des supermarchés, des gros distributeurs et même au niveau des étals de quartiers.

«ON DIT AUCHAN DEGAGE SANS METTRE QUELQUE CHOSE A LA PLACE»

Me Massokhna Kane, président de Sos consommateurs invite les commerçants sénégalais à offrir des produits identiques ou meilleurs que ceux de Auchan. «Si on fait la comparaison entre l'offre des commerçants sénégalais et celui de Auchan, il est évident que l'intérêt des consommateurs sénégalais, c'est d'acheter moins cher avec une meilleure qualité d'hygiène. Si Auchan doit partir ce serait au détriment des consommateurs. Il faut que les commerçants sénégalais nous offrent un produit identique ou meilleur que celui de Auchan», tranche-t-il.

Ainsi, appelle-t-il l'Unacois et les autres organisations de commerçants à proposer quelque chose de meilleur que Auchan au bénéfice des consommateurs. «Donc, s'ils veulent mettre en place une chaine de magasin comme Auchan, ils peuvent le faire. A ce moment là, on pourra jouer la fibre patriotique et on préférera acheter avec des Sénégalais. Mais on se contente de nous dire : «Auchan dégage ! Sans mettre quelque chose à la place», a-t-il déploré.