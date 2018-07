Après avoir assisté au discours du Chef de l'Etat sur l'état de Nation, fait devant le Parlement réuni en Congrès, le jeudi 19 2018, les gouverneurs des provinces de la République Démocratique Congo étaient invités, le vendredi 20 juillet 2018, au siège de Centrale Electorale pour être informés de l'état d'avancement processus électoral.

Corneille NANGAA YOBELUO a co-présidé, avec le Ministre d'Etat à Décentralisation, Azarias RUBERWA, cette réunion qui s'est tenue le cadre de la collaboration entre la CENI et les institutions. Elle connu aussi la participation du Ministre des Affaires Coutumières, Monsieur Guy MIKULU et de tous les membres du Bureau et de la de la CENI.

Au menu, les questions relatives au traitement des contentieux candidatures (BRTC) dans les différentes Cours d'appel faisant de Cours administratives d'appel dès le 25 juillet 2018, date coïncidera avec l'ouverture des BRTC pour la réception des des candidatures à l'élection présidentielle et à la nationale ont occupé une bonne partie des échanges.

Corneille NANGAA a fourni aux gouverneurs les différents les de références pour les phases restantes du présent cycle électoral, savoir le calendrier électoral, l'Atlas électoral de chaque province, le décret ministériel du 7 juillet 2018 créant les 15 Cours d' de nouvelles provinces ainsi que les Guides des candidats différents scrutins du 23 décembre 2018.

L'occasion faisant le larron, la CENI a, au cours de cette réunion, sollicité des différents gouverneurs de s'impliquer dans sécurisation des Bureaux de Réception et Traitement des (BRTC) ainsi que de 90.000 Bureaux de vote et de dépouillement (BVD) prévus pour les scrutins du 23 décembre 2018.

Corneille Nangaa a, en outre, fourni aux patrons de provinces, informations sur les statistiques de dépôt des candidatures pour provinciales où près de 18.000 candidatures ont été reçues avec taux faible de participation des femmes (11%). Il a terminé adresse en rappelant l'ouverture, le 25 juillet prochain, au siège la CENI à Kinshasa, du BRTC pour la députation nationale dans différentes circonscriptions à travers les différentes provinces pays, tout en affirmant l'organisation des trois scrutins combinés 23 décembre 2018.

De son côté, le ministre d'Etat, Azarias RUBERWA a complété président de la CENI en insistant sur les dispositions à quant à la mise en œuvre de différentes cours d'appel et l'accueil personnel y afférent.

Au sortir de la rencontre, le gouverneur LOLA KISANGA s'est confié la presse : « Nous avons discuté des questions de la sécurisation processus électoral dont nous assumons le rôle des présidents coordinations provinciales, il était important pour nous de tous leurs aspects pour que nous ayons les élections dans meilleures conditions de sécurisation. En plus de la question partis et regroupements politiques qui pose un certain nombre problèmes lorsque nous nous engageons dans le dépôt des au niveau des BRTC, nous nous sommes appesantis sur la gestion contentieux électoraux s'agissant de la mise en place et de fonctionnalité des cours d'appel dans les 15 nouvelles provinces ».

La rencontre s'est soldée par la visite de la salle des machines sont centralisées et traitées les données électorales.