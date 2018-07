Afrique de l'Est: 20ème sommet du COMESA - Les chefs d'Etat et de gouvernements plaident pour l'autonomisation des pays africains

Le 20ème sommet des Chefs d'Etat et de gouvernement du COMESA ( Commun de l'Afrique Orientale et Australe) s'est tenu à Lusaka, capitale de la Zambie, la semaine passée sous le thème : « COMESA, vers l'intégration numérique économique». Ce thème vient à point car le COMESA se cherche toujours pour le renforcement des économiques entre les pays membres par l'utilisation des technologies de l'information et de communication. Par la des NTIC, le COMESA veut promouvoir le commerce et l'intégration régionale. Aux côtés de plusieurs chefs d'Etat à cette importante rencontre, il y avait trois autorités représenter le gouvernement de la RDC. Il s'agit de Joseph (Ministre d'Etat à l'Economie Nationale), Jean-Lucien Busa ( d'Etat au Commerce Extérieur) et Marcel Ilunga (Ministre l'Industrie).

Plusieurs thèmes étaient abordés lors de ces assises dont ceux de DÉMOCRATIE, GOUVERNANCE ET ÉLECTIONS, JUSTICE... A ce sujet, le a félicité la République Démocratique du Congo pour les accomplis dans le processus électoral et invite toutes les prenantes à s'impliquer en faveur d'un aboutissement heureux de processus. Cette instance sous-régionale a réitéré l'importance de démocratie et de la bonne gouvernance pour préserver la paix, sécurité et la stabilité et a exhorté les États membres du COMESA continuer à renforcer les processus, les structures et démocratiques en vue de consolider la démocratie et la gouvernance au sein de la sous-région.

S'agissant de la thématique Genre, Affaires sociales investissements, les ministres de la RDC ont soulevé le d'équivalence des diplômes qui a trop perduré et qui continue préjudicier les ressortissants des pays francophones et dans le processus de recrutement.

En effet, la RDC a fait remarquer au conseil que cette nécessite d'être résolue, car toutes les propositions de avancées dans les années antérieures n'ont toujours pas été prises compte. Elle a réitéré son souhait que les diplômes de la RDC considérés au même titre que ceux des pays anglophones. Pour cette assertion, les ministres ont rappelé que déjà les diplômes médecins congolais sont reconnus à travers le monde entier, au titre que ceux des pays anglophones et la prestation de ces est très appréciée. « il n'est pas normal qu'on reconnaisse le d'un médecin formé par une université de la RDC alors qu'on celui d'un juriste formé toujours par la même université... », ont- fait remarquer.

Les appels des chefs d'Etat à la paix et à la sécurité dans la sous-région

Etant donné que l'un des enjeux de ce somment était aussi renforcement de la paix au sein des pays membres en quête développement durable comme l'Ethiopie et l'Erythrée, les fournis par ces pays dans la préservation de la paix ont été salués après dix ans de crise territoriale : « La stabilité a effective et consommée depuis l'accord de paix signé entre les pays et matérialisé par l'ouverture, dans la semaine, de l' de l'Ethiopie en Erythrée. La poignée de mains entre les deux d'Etats respectifs après la levée du drapeau éthiopien, fait par ces derniers au siège de l'Ambassade, constitue pour politiciens africains un signal fort dans la volonté africaine développement », a indiqué le président malgache RAJAONARIMAMPIANINA, qui est en même temps président sortant COMESA.

Il a exhorté les États membres du COMESA à appuyer le visant à assurer la mise en œuvre intégrale des accords entre les pays et encouragé les autres pays qui sont en conflit à tirer leçons de l'exemple de ces deux pays en ce qui concerne résolution pacifique.

La première journée a été marquée par une série d'allocutions, notamment celle du Président de la Zambie, Edgar Chagwa Lungu, Secrétaire Général sortant du COMESA, Sindiso Ngwenya, du Président la République du Malawi, Peter Arthur Mutharika, du Président Kenya, Uhuru Muigai Kenyatta.

Dans son discours, le Chef de l'Etat malgache, Rajaonarimampianina, Président sortant du COMESA, a présenté un de la situation et des progrès accomplis depuis le dernier sommet, Antananarivo, en octobre 2016. Il a également encouragé multilatéralisme à la place du repli nationaliste : « Les leçons nous devons tirer des tentatives d'abandonner le multilatéralisme embrasser le nationalisme étroit, est que nous devons renforcer coopération en matière de commerce, d'investissement, d' et de développement énergétique. En constatant les réalisations nous avons accomplies jusqu'ici, nous devons rester conscients que commerce entre nous-mêmes n'est qu'une petite fraction de nos internationaux. Actuellement, notre commerce intra-COMESA s'élève neuf milliards d'USD. En pourcentage, cela revient à environ 10% total de nos échanges avec le reste du monde », a-t-il fait remarquer.

Dans le souci de renforcer le potentiel du COMESA, des ont été largement évoquées dans les discours des Chefs d'Etats et Gouvernement présents. Ils proposent le renforcement de l' africaine dans la coopération commerciale, l'investissement, l'infrastructure et l'énergie. L'exploitation optimale des propres des Africains a été aussi soulevée. Pour y arriver, président malgache a soulevé l'idée de création d'une Africaine du Commerce et du Développement qui sera relayée dans travail par une structure de garantie comme une assurance investissements.

Et dans le communiqué final publié à l'issue de ce sommet à Lusaka, capitale de la Zambie, les participants ont appelé les pays membres ratifier l'accord de libre-échange signé par le COMESA, par Communauté d'Afrique de l'Est (CAE) et par la Communauté pour développement de l'Afrique australe (SADC), trois espaces du continent. Seuls l'Égypte, le Kenya et l'Ouganda ont jusqu'à présent cet accord qui nécessite 14 ratifications d'entrer en vigueur. Ce sommet a également appelé les pays membres mobiliser leurs ressources pour mettre en œuvre les d'infrastructures prioritaires de la sous-région, et condamner terrorisme sous toutes ses formes en exprimant son soutien à les mesures mises en place pour lutter contre le terrorisme l'extrémisme violent.

Le COMESA a rappelé le rôle central des pays africains et institutions régionales et internationales dans la résolution et médiation des conflits et souligné l'efficacité et la capacité l'Afrique à prendre son propre destin en mains et décider de avenir sans ingérence extérieure injustifiée. Il a ainsi fermement les attaques continues des forces négatives dans la des Grands Lacs, à savoir l'Alliance des Forces Démocratiques (ADF),

les Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR), l'Armée Résistance du Seigneur (LRA), le Mouvement de Libération du (Abdulwahid Nour), le Mouvement de libération du Soudan (Arku Minawi) et le Mouvement pour la Justice et l'Égalité (JEM) de Gipriel Ibrahim.

Une femme à la tête du COMESA

Au cours de ce 20ème sommet des chefs d'Etat et de gouvernements, Zambienne, Chileshe Kapwepwe, a été élue à la tête du Marché Commun l'Afrique orientale et Australe (COMESA). Celle-ci a souligné, sa déclaration, son engagement à faire avancer le d'intégration régionale, notamment en accordant la priorité à transformation structurelle en vue de favoriser le économique global des États membres, en s'appuyant sur les réalisés depuis les vaillants efforts des pères des indépendances.

Elle a promis de soutenir les programmes d'intégration dans le cadre de l'Union Africaine, et rendu hommage au général sortant, Sindiso Ngwenya, pour ses services rendus au COMESA.

La Zambie a aussi octroyé au COMESA un terrain de quatre pour la construction de son nouveau Siège.

Par ailleurs, deux pays viennent officiellement d'intrégrer COMESA. Il s'agit de la TUNISIE et de la SOMALIE.

Notons que le Comesa représente un marché de 500 d'habitants, au produit intérieur brut (PIB) de 800 milliards dollars. Aujourd'hui, « le commerce entre les pays du Comesa chiffre à 9 milliards de dollars américains, ce qui équivaut pourcentage à environ 10 % des échanges globaux avec le reste du », a fait savoir le président malgache, lors d'un discours à Lusaka.

Fondée en 1994, l'organisation avait pour objectif premier renforcement d'un accord de libre-échange, en place depuis 1981. union douanière, destinée à faciliter le commerce intra- régional, ainsi été instituée.