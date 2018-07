Ile Maurice: Sécurité pénitentiaire - Installation de nouvelles caméras de surveillance aux prisons

communiqué de presse

GIS - 23 Julliet 2018: Un accord a été signé vendredi dernier à la prison de Beau Bassin portant sur la mise en service de 190 caméras de surveillance à la prison centrale et à la prison New Wing. La signature s'est tenue en présence du Commissaire des Prisons, M. Premananda Appadoo, et le Chief Executive Officer de la compagnie Brinks Ocean Indien, M. Eric Rey.

Le Commissaire des Prisons a souligné que ces nouveaux équipements viendront renforcer le système de surveillance en permanence (24 hrs/24 hrs) en aidant les officiers à repérer, ainsi qu'à élucider plusieurs types d'incidents, et à maintenir l'ordre et la discipline d'une manière plus efficace. Ils serviront aussi à visionner les déplacements et comportements des détenus et le personnel.

M. Eric Rey a quant à lui salué le partenariat qui existe entre le personnel de Brinks Mauritius Ltd et celui de la prison afin de mener à bon port ce projet. Un climat de travail en commun continuera à exister dans la formation du personnel, a-t-il précisé.

Le département de la prison est la première institution publique à se lancer dans la location de caméras de surveillance qui se trouve être plus avantageux pour le client.