Gabon: Les stades d'Oyem et de Franceville en mal d'entretien

Après le stade ENGONG d'Oyem, le tour est revenu aux stades de Bongoville et de Franceville de recevoir la visite du nouveau ministre des sports gabonais Alain-Claude Bilie-By-Nze. Les héritages des dernières CAN organisées par le Gabon apparemment ne profitent pas.

Le ministre des sports Alain-Claude Bilie-By-Nze était du côté de Bongoville et Franceville dans la province du Haut-Ogooué pour visiter les infrastructures sportives. Le constat est amer. Après le stade ENGONG qui est situé au nord du pays dans la province du Woleu-Ntem, où le ministre avait déjà constaté que les hautes herbes envahissaient l'air de jeu, que ce stade n'est pas utilisé, et qu'il faudrait impérativement y remédier, vient encore une fois de plus de récidiver. En effet, les stades de Bongoville et de Franceville ont reçu la visite de M. le ministre de tutelle. Le constat est le même partout pour le ministre qui a déclaré sur son compte twitter : « J'ai souhaité me rendre dans le Haut-Ogooué ce week-end pour faire un état des lieux des infrastructures sportives afin de proposer des solutions au gouvernement, à la fois pour améliorer le mode d'entretien des installations, mais aussi de proposer leur mode d'utilisation ». Si on se réfère aux propos du ministre, c'est que ces stades ne sont pas du tout utilisés.

Les CAN organisées par le Gabon en 2012 et 2017 ont englouti des milliards de francs CFA. Il avait été précisé que ces différents stades devaient servir après ses évènements majeurs du football continental. Il n'en est rien. Au contraire, le stade de la Rénovation de Franceville de 22 000 places (50 milliards FCFA) et le stade d'Oyem de 20 000 places (48 milliards FCFA) croupissent dans l'indifférence totale. Ces enceintes ne sont pas entretenues, de plus il est difficile de voir des équipes locales y jouer. Mais elles ne sont pas du tout rentable. Des solutions doivent être impérativement trouvées.

Les conclusions du ministre sur les stades ENGONG d'Oyem et celui de la Rénovation de Franceville ne sont guère reluisantes. Port-Gentil et le stade Omnisport président Bongo doivent aussi faire l'objet de visite du ministre pour donner un peu plus de nouvelles sur ces infrastructures sportives qui ont englouties des sommes énormes avec pour l'instant aucun résultat probant.