Tunisie: De l'argent à jeter par la fenêtre?

Eh bien, c'est dans ce même environnement que bon nombre de nos institutions fonctionnent sans être questionnées ou même inquiétées pour leur mauvaise gestion.

La Fédération tunisienne de football ne fait pas l'exception en se permettant de gérer ses affaires comme si la Tunisie était encore dans ses années de vaches grasses. Sinon, comment explique-t-on le fait que l'on projette d'engager un entraîneur étranger de renom pour prendre en main l'équipe nationale après le départ de Nabil Maâloul. Il s'agirait même du Belge Hugo Broos avec lequel Wadii El Jari et ses collaborateurs à la FTF se trouveraient en pourparlers avancés afin qu'il débarque à Tunis le plus rapidement possible. Et l'on croit même savoir que cet entraîneur exige qu'il soit accompagné d'un staff exclusivement belge avant d'accepter ou non l'offre de la FTF !

Quel commentaire peut-on faire à propos de ce genre de mauvaise gestion au moment où le risque d'effondrement total de l'économie nationale est dressé au-dessus de nos têtes comme l'épée de Damoclès? Aucun bien évidemment, car les mots et les paroles n'ont plus le moindre effet.

C'est que chez nous «les chiens aboient, la caravane passe».

Et même si Hugo Broos qui a remporté la Coupe d'Afrique des nations avec le Cameroun (2017) était engagé, qu'espère-t-on? Remporter la Coupe d'Afrique ou passer le premier tour lors de la prochaine Coupe du monde? Quel en sera l'impact sur notre football qui se trouve dans la boue jusqu'au cou? Ne ferait-on pas mieux d'orienter l'argent de l'enrôlement d'une «sangsue» étrangère vers la formation de nos jeunes footballeurs et leur perfectionnement dans des stages et des tournois de bonne facture à l'étranger? Ou encore pour le recyclage de nos arbitres dont le niveau a touché le fond ces dernières années? On nous répondra peut-être que la FTF a la latitude de se payer ce genre de luxe après le juteux pactole récolté à l'issue de la qualification à la Coupe du monde dont l'exclusif artisan et réalisateur fut Youssef Msakni.

Non, messieurs de la FTF, nous ne voulons plus de vos objectifs irréfléchis qui ne servent en rien ni l'équipe nationale ni le football tunisien. L'heure est grave et les Tunisiens préfèrent différer à plus tard la réalisation de leurs rêves internationaux plutôt que de voir leurs deniers jetés par la fenêtre. En plus de cela, la qualité de nos joueurs nationaux et professionnels --qui laisse à désirer-- n'encourage pas ce genre de luxe superflu. A bon entendeur, salut !