Afrique du Nord: Vive condamnation de la Tunisie

Les Arabes israéliens sont les descendants des Palestiniens restés sur leurs terres à la création d'Israël en 1948. Ils représentent 17,5% de la population israélienne et souffrent de discrimination, notamment en matière d'emploi et de logement.

La Tunisie insiste, aussi, sur le besoin de fournir une protection internationale au peuple palestinien, de préserver ses droits et de maintenir le statut légal des territoires occupés et à leur tête Al Qods Al Charif.

Dans sa déclaration, la Tunisie appelle la communauté internationale et le Conseil de sécurité à assumer pleinement leur rôle et à mettre fin à la politique répressive d'Israël.

La Tunisie met en garde contre la portée raciste et discriminatoire de cette mesure et ses conséquences sur les efforts de paix dans la région.

Une fois encore, Israël a transgressé la légalité internationale et les résolutions onusiennes concernant les droits historiques du peuple palestinien s'agissant en premier lieu de l'autodétermination et le droit d'édifier un Etat indépendant avec Al Qods pour capitale, condition sine qua non pour garantir la paix et la sécurité dans la région.

