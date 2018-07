Afrique: La phase aller à Tunis

La Tunisie, qui avait validé son billet pour le second tour des qualifications africaines au Mondial Chine 2019 de basket-ball, accueillera la phase aller en septembre prochain, a indiqué le président de la Fédération tunisienne de basket-ball.

Le cinq national avait terminé le premier tour, joué en aller-retour à Yaoundé et à Radès, en tête du groupe avec 12 points, devant le Cameroun (10 pts) et le Tchad (8), rappelle-t-on.

De leur côté le Nigeria, le Rwanda et le Mali (groupe B), l'Angola, l'Egypte et le Maroc (groupe C), le Sénégal, la République centrafricaine et la Côte d'Ivoire (groupe D) avaient également assuré leur qualification pour le deuxième tour qui se jouera en aller et retour.

Les douze sélections africaines qualifiées sont divisées en deux poules (E et F) de 6 équipes chacune. La Tunisie évoluera dans le groupe E avec le Cameroun, l'Angola, l'Egypte, le Maroc et le Tchad. Le groupe F est formé du Nigeria, du Sénégal, de la République centrafricaine, du Rwanda, de la Côte d'Ivoire et du Mali.

La Tunisie disputera son premier match le 14 septembre face au Maroc. Elle affrontera le 15 septembre l'Egypte et le 16 l'Angola.

Le 2e tour retour dont le pays organisateur n'a pas encore été désigné aura lieu fin novembre et début décembre prochains.

Le cinq national entrera en lice le 30 novembre face au Maroc avant de rencontrer le 1er décembre l'Egypte et le 2 décembre l'Angola.

Les deux meilleures équipes des groupes E et F valideront leurs billets pour la Coupe du monde FIBA 2019. Les deux équipes classées troisièmes disputeront un match barrage pour désigner le troisième qualifié pour le Mondial.

La phase finale de la compétition phare de la FIBA regroupera, pour la première fois, 32 équipes et aura lieu du 31 août au 15 septembre 2019 en Chine.

Par ailleurs, la sélection tunisienne reprendra lundi prochain les entraînements en prévision de sa participation pour le tournoi Stankovic des 5 nations qui aura lieu du 11 au 17 août prochain en Chine, dans le cadre de sa préparation au 2e tour éliminatoire du Mondial.

Calendrier du 2e tour

Phase aller (Tunis)

14 septembre

Maroc - Tunisie

Angola - Cameroun

Egypte - Tchad

15 septembre

Tunisie - Egypte

Cameroun - Maroc

Tchad - Angola

16 septembre

Tunisie - Angola

Cameroun - Egypte

Tchad - Maroc

Phase retour (pays à désigner)

30 novembre

Tunisie - Maroc

Cameroun - Angola

Tchad - Egypte

1er décembre

Egypte - Tunisie

Maroc - Cameroun

Angola - Tchad

2 décembre

Angola - Tunisie

Egypte - Cameroun

Tchad - Maroc

Championnat arabe U18 (6e journée)

L'Egypte étrille le Soudan

La sélection égyptienne a étrillé son homologue soudanaise (102-33) au terme du dernier match comptant pour la 6e journée du championnat arabe de basket-ball des moins de 18 ans (garçons), organisé du 15 au 24 juillet au Caire.

Auparavant, le cinq tunisien a remporté sa troisième victoire en battant son homologue algérien (58-56) et la sélection émiratie s'est inclinée face à son homologue jordanienne sur le score de 62 à 72.

A l'issue du tour préliminaire, les quatre premiers du 1er tour joueront les demi-finales, prévues lundi 23 juillet, alors que la finale est programmée pour le mardi 24 juillet.

Résultats

Emirats - Jordanie 62-72

Algérie - Tunisie 58-56

Soudan - Egypte 33-102

Déjà joués

Tunisie - Bahreïn 61-76

Soudan - Algérie 27-65

Egypte - Jordanie 78-54

Tunisie - Emirats Arabes Unis 66-64

Jordanie - Soudan 61-62

Bahreïn - Egypte 69-63

Algérie - Jordanie 85-82

Soudan - Bahreïn 48-90

Egypte - Emirats 74-58

Bahreïn - Algérie 89-43

Emirats - Soudan 59-55

Tunisie - Egypte 51-78

Algérie - Emirats 51-69

Jordanie - Bahreïn 50-72

Tunisie - Soudan 79-68

Classement PTS J

1- Bahreïn 10 5

2- Egypte 9 5

3- Tunisie 8 5

4- Algérie 7 5

- Soudan 7 6

- Emirats 7 5

7- Jordanie 6 5