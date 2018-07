Tunisie: Le cap décisif ?

Les deux finalistes qui se rencontreront demain seront qualifiés au Mondial 2019 de la catégorie. Les cadettes sont déjà quasiment hors course après les deux revers subis contre l'Egypte par trois sets à un et le Cameroun par trois sets à deux.

Tout comme Ismaïl Maâla, Chorki Jouini sera absent au Mondial. Ce joueur a subi récemment une intervention chirurgicale au niveau de son genou qui nécessite un repos de six semaines. De ce fait, le joueur est sorti complètement des calculs de Jacob. Une seconde lourde perte profondément ressentie, certes, mais qui pourrait être atténuée par les qualités des autres attaquants, à l'instar de Hamza Nagua, Yassine Abdelhadi, Amen Allah Hmissi et Wassim Ben Tara.

Mohamed Ali Ben Othman, complètement rétabli, a repris les entraînements au cours de la semaine précédente, on enregistre tout à l'heure le retour de Ahmed El Kadhi après avoir surpassé les douleurs au niveau du genou et l'épaule. Agrebi, lui, a besoin de quelques jours de repos. Il sera au rendez-vous au stage de Sousse qui se déroulera durant la première moitié du mois d'août.

Aujourd'hui, l'équipe entame la deuxième et dernière semaine du stage de Sfax. Jacob Antonio, le coach national, continue à travers les séances biquotidiennes à accorder de l'intérêt au perfectionnement des automatismes et procéder aux correctifs nécessaires principalement au niveau de la réception et de la couverture défensive. Deux secteurs qui paraissent encore timides. Le reste des compartiments affiche des prémices relativement rassurantes.

L'équipe de Tunisie, qui en sera à son cinquième Mondial de suite, continue à travailler dur avec l'espoir de faire bonne figure et d'emprunter le chemin du second tour.

