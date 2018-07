Afrique du Nord: Une simple affaire d'opacité

C'est le journal britannique The Guardian qui, le premier, s'interroge dans l'un de ses article sur la pertinence d'un financement britannique d'une campagne de communication en faveur du gouvernement tunisien, par le biais de l'agence britannique de communication M&C Saatchi.

Le journal britannique pointe principalement du doigt le manque de transparence de "Conflict, Stability and Security Fund", une sorte de fonds britannique que les ONG critiquent parce qu'elles estiment qu'il est géré de manière quelque peu opaque, et qui sert à "soutenir les pays en difficulté ou menacés de conflit".

Mais très vite, l'affaire prend de l'ampleur et atterrit dans l'arène médiatique et publique tunisienne. Le gouvernement tunisien et plus particulièrement son chef du gouvernement est accusé d'avoir "bénéficié d'un soutien financier britannique pour mener une campagne de communication visant à absorber la colère des jeunes protestataires (janvier 2018) hostiles à la loi de finances 2018". Sur les réseaux sociaux, une liste nominative de journalistes qui auraient été "arrosés" pour "dénigrer les mouvement sociaux" a même circulé pendant un moment.

L'enquête d'Inkyfada, publiée mardi dernier, a le mérite de dissocier la réalité des fantasmes médiatiques des théories complotistes.

Si les ONG et les journalistes britanniques ont parfaitement le droit de s'interroger sur l'efficacité et la transparence de toute aide financière accordée par leur pays à des pays tiers, y avait-il lieu de polémiquer sur la manière dont la partie tunisienne a agi ? A condition qu'il y ait eu une procédure illégale entérinée par le gouvernement tunisien !

A priori, et selon l'enquête du site Inkyfada, la réponse est non. En fait, l'affaire Saatchi embarrasse beaucoup plus les responsables britanniques qui font usage d'un fonds très peu transparent, que l'Etat tunisien qui au final a bénéficié d'une assistance technique "offerte par un pays ami".

Le plus frappant dans cette affaire, c'est le manque de transparence des deux côtés, britannique et tunisien, et surtout du côté britannique, nous explique Haïfa Mzalouat, journaliste d'Inkyfada co-auteure, avec Hortense Lac, de l'enquête intitulée "Affaire Saatchi : comment le Royaume-Uni a-t-il financé la campagne de communication du gouvernement ".

En fait, selon cette enquête, le gouvernement tunisien n'aurait fait que signer un accord d'assistance avec le Royaume-Uni. Dès lors, ce sont les Britanniques qui se chargèrent de conclure un accord avec M&C Saatchi. "Notre enquête en est venue au fait que le gouvernement tunisien n'a pas traité directement avec M&C Saatchi, mais bien avec l'entreprise Serviced", nous explique encore Haifa Mzalouat. Serviced est l'entreprise partenaire de M&C Saatchi en Tunisie.

C'est donc cette entreprise tunisienne basée à Montplaisir créée en 1984 qui a conseillé le gouvernement tunisien sur la campagne "Nheb Nkaddem" (Je veux avancer) dont l'objectif était de "promouvoir les réformes". Le gouvernement tunisien réfute l'idée d'une campagne décidée à la hâte pour contenir l'agitation sociale due au vote de la loi de finances.

Remontant le fil des dates, les enquêtrices d'Ikyfada indiquent que le contrat d'assistance avec les Britanniques avait été signé le 14 août 2017, soit plusieurs mois avant le début des troubles sociaux.