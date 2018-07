Tunisie: Rhim a débarqué, la reprise est sauvée...

Au boulot...

Ayant accepté l'appel du devoir sans condition aucune, Rhim qui connaît très bien l'ambiance de l'équipe et des joueurs s'est vite mis au travail en convoquant le groupe à une réunion de prise de contact et au cours de laquelle il a exhorté tous les joueurs anciens et nouveaux à mettre les «bouchées doubles pour rattraper le retard accusé dans la préparation d'avant-saison. On va profiter au maximum de ce mois qui nous sépare du démarrage de la nouvelle saison pour effectuer une bonne préparation», a précisé Rhim, avant d'ajouter : «Les joueurs que je connais très bien sont conscients de la tâche qui les attend et devraient en conséquence redoubler d'efforts pour être fin prêts avant les trois coups prévus le 19 août... La volonté, l'envie et la motivation y sont, ce qui est de bon augure pour espérer relever ce défi», a-t-il martelé.

Au menu de cette préparation déjà entamée depuis le 17 juillet à travers un premier rassemblement maison axé notamment sur le volet physique, histoire d'améliorer l'endurance chez les joueurs qui s'entraînent d'arrache-pied à raison de deux séances par jour, une tôt le matin et la seconde tard l'après-midi en raison de la chaleur suffocante. Cette première étape sera suivie d'un stage d'oxygénation loin de la ville de Monastir.

Ce stage bloqué de dix jours à Hammam-Bourguiba, qui aura pour objectif de parfaire la condition physique chez les joueurs, misera aussi sur l'aspect technique afin de bien huiler les automatismes. De retour à Monastir, l'approche tactique sera encore de mise à travers quelques matches d'application pour jauger le degré de préparation et la capacité des joueurs de bien s'adapter aux nouveaux schémas tactiques préconisés.

Le cru à la rescousse...

Volet effectif, Rhim ne doit pas du tout s'inquiéter puisqu'il aura à sa disposition presque la totalité du groupe qui a évolué avec les «Bleus» la saison dernière en Ligue 1 et qui a terminé à la sixième place, ce qui est encourageant pour un nouveau promu. Hormis le gardien de but Bédéri, engagé par l'ESS pour quatre saisons et remplacé par l'ex-keeper de l'ASG, Ben Saïdi, et Hadda, en fin de contrat, et enrôlé par le ST, tous les autres cadres de l'équipe, à l'instar du capitaine Hichri, Mechmoum, Kabbou, Messaïdi, Gharbi, Sabbahi, Ben Romdhane, Timoumi et autres Mosrati, Soussi, Ben Hassine, Gbala, Dziri, Jrad, sans oublier les deux revenants Korbi, ex-attaquant de l'ESS et Essifi après une courte expérience la saison écoulée à Nadi, Ouhad (Arabie saoudite). Tous ces joueurs ont déjà commencé la préparation avec le sérieux et l'application escomptés.

Ce groupe riche et varié, d'ailleurs très sollicité lors de l'exercice écoulé, sera renforcé par d'autres jeunes joueurs pétris de qualité et issus de l'élite, en l'occurrence Sakly, Ben Romdhane et les frères Tka lancés dans le bain à la fin de la saison écoulée par T. Lahdhiri qui a succédé à S. Kasri parti pour un problème de contrat à six journées de la fin...

En attendant de débloquer la situation encore confuse au niveau de la présidence, en convoquant une troisième AGE le plus tôt possible, le comité provisoire est en train de faire de son mieux pour gérer le quotidien du club et de surcroît assurer toutes les conditions de réussite pour que la préparation de l'avant-saison se déroule convenablement.