Ainsi proposerait-il de retenir sur les 123 du test, le reste des 63 agents techniques coton (ATC) à recruter parmi les candidats au test de recrutement interne par ordre de mérite comme cela a été appliqué à la direction industrielle car selon les textes, avance le syndicat, un occasionnel qui occupe un poste de saisonnier pendant un certain temps doit bénéficier du statut de saisonnier et au même titre, un saisonnier qui fait le travail d'un permanent pendant un temps doit bénéficier du statut de permanent.

Ainsi signé entre la direction de la SOFITEX, les travailleurs et les partenaires sociaux à la Direction régionale du travail et de la protection sociale des Hauts-Bassins, cet accord de conciliation a cependant de la peine à être mis en application, toute chose qui engage l'indignation du SYNATFITEX.

En effet cet accord dit du 1er février 2018 stipule les points que sont: le règlement de la prime d'ancienneté de 14 travailleurs au plus tard le 26 février 2018; l'exercice de fonction de délégué syndical: la direction mettra à la disposition des délégués, la salle de réunions au plus tard le 28 février 2018 en établissant des formalités d'occupation; la bonification d'un échelon des récipiendaires de 2016 au plus tard en fin février 2018 ou à l'issue d'une session extraordinaire de paie; la titularisation des saisonniers occupant des postes permanents au plus tard fin mars pour ce qui concerne les travailleurs de la direction industrielle.

En effet, le non respect de l'accord de conciliation tripartite signé le 1er février 2018 et le renouvellement du personnel existant seraient selon les conférenciers l'origine de ces conflits latents qui dégradent fortement le climat social de l'entreprise.

