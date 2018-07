Tunisie: Une dynamique pour les projets novateurs

Aussi, 22 opérations d'investissement dans des composantes d'énergie solaire d'une valeur de 1,9 MD ont été agréées. S'agissant de l'activité d'extraction des huiles alimentaires brutes, elle constitue l'une des principales activités de première transformation, puisqu'elle représente 42,2% du volume total des investissements agréés. Le stockage réfrigéré a connu, de son côté, une évolution pour atteindre une valeur de 4,6 MD contre 3,3 MD une année plus tôt à la même période. Les investissements dans la collecte et le stockage des céréales ont totalisé, quant à eux, 5,6 MD au lieu de 0,8 MD. A noter que les investissements agréés ont concerné 21 gouvernorats, dont celui de Sidi Bouzid qui a accaparé la part du lion avec 12,5% du volume des investissements agréés.

Le machinisme agricole a accaparé la plus grande part de ces déclarations pour l'acquisition de 1.588 tracteurs d'une valeur de 100,9 MD, de 87 moissonneuses d'une valeur de 6,0 MD et de 47 machines de cueillette de fruits d'une valeur de 1.5 MD. L'Apia a agréé, par ailleurs, 2.795 opérations d'investissement d'une valeur de 316,8 MD contre 2.140 opérations d'une valeur de 232,2 MD durant la même période de 2017, ce qui correspond à un accroissement de 30,6% en nombre et 36,4% en valeur.

