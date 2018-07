Tunisie: La tête et les jambes !

On constate que l'investissement footballistique ne porte pas systématiquement préjudice aux perspectives scolaires à condition de les mêler avec brio. Le récit de joueurs ayant réussi à concilier sport et études sans rencontrer des difficultés scolaires est narré ci-après. Les performances estudiantines des mondialistes Olivier Giroud et Vincent Kompany ou l'Italien Giorgio Chiellini sont là pour le prouver.

Sport et études

En France, les centres qui dispensent à la fois des études et l'apprentissage du sport dans une académie de football pullulent.

Dans ce registre, on retrouve Olivier Giroud, l'attaquant d'Arsenal et de l'équipe de France. Il vient d'égaler le nombre de buts de Zineddine Zidane en sélection bleue. Bon élève et adroit face au but, il n'a pas vendangé pour autant ses études. Pensionnaire de sport-études, Olivier Giroud obtient son bac économie, avant de faire 3 ans pour devenir professeur de sport en cas d'échec dans sa carrière footballistique.

Un parcours qui l'obligea pendant quelque temps à jongler entre les cours à la faculté et sa carrière professionnelle à Grenoble en Ligue 2. Cependant il terminera ses études sans décrocher le diplôme. Deuxième joueur mondialiste : Vincent Kompany, le rugueux défenseur belge de Manchester City. En mars 2016, le défenseur des Citizens a poursuivi ses études et décroché un MBA (Master of business administration) à la Manchester business school.

Autre joueur à briller en dehors du terrain vert mais non qualifié pour le mondial avec la Nazionale, l'équipe d'Italie, on cite Giorgio Chiellini, la forteresse défensive de la Juventus de Turin. On sait depuis longtemps que le défenseur central turinois est bon de la tête mais pas seulement pour mettre des coups de boule dans une sphère en cuir.

Il aime également s'en servir pour étudier les théories économiques. Après avoir obtenu une licence d'économie en 2010, finissant paraît-il premier de sa promotion, Chiellini a remis le couvert début 2017 en décrochant une maîtrise en gestion des entreprises avec un mémoire sur «Le business-model de la Juventus FC dans un benchmark international».

A côté du préjugé défavorable qu'ont les footballeurs aux yeux du public en matière de compétences et de capacités intellectuelles, il y a celle d'une supposée incompétence intellectuelle et une limite dans la réussite scolaire. Le football comme seule et unique voie de salut leur est souvent attribué sur fond de cache-misère.

Le cas de Mathieu Flamini, un ancien international tricolore français et joueur du Milan AC, qui a fait fortune grâce au réinvestissement de son argent dans un projet à forte rentabilité, a enflammé la toile et les réseaux sociaux l'an dernier. Les revenus générés sur son flair et sa malice intellectuelle ont dépassé ceux qu'il a acquis à la sueur de son front. Tout est dans la tête, les jambes ne font que suivre, semble-t-il.