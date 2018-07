Tunisie: Vers la réalisation d'un grand projet socioéconomique

Ce grand projet socioéconomique dont les travaux n'ont pas encore démarré, sera construit sur une superficie de 4 ha. Contacté à ce sujet, Slim Kaâbi, directeur du bureau RAI (Représentation, assistance et intermédiation), nous a indiqué qu'en 2015, il a proposé à la société d'études et de développement de Sousse, constituée par les représentants de 5 banques, du gouvernorat et de la commune, un fonds d'investissement étranger estimé à 250 MD pour financer la réalisation dudit projet, après avoir bien sûr établi des correspondances à tous les intervenants (présidence du gouvernement, ministère du Développement, de l'investissement et de la coopération internationale, gouvernorat et commune de Sousse).

Fonds d'investissement étranger

«Mes correspondances ont mentionné ma proposition de financement de ce projet par un fonds d'investissement étranger. Toujours en 2015, a-t-il poursuivi, le ministère compétent m'a révélé que la décision finale de financement et de réalisation de ce projet revient en priorité au gouverneur qui m'a affirmé à cette époque que ladite décision revient plutôt au ministère compétent». Et d'ajouter : «Récemment, et précisément en avril 2018, j'ai contacté le nouveau gouverneur de Sousse à ce sujet qui m'a promis enfin de trouver une issue quant à la réalisation de ce projet moyennant un fonds d'investissement étranger proposé par le bureau RAI».

Enfin, le directeur du bureau RAI nous a indiqué que le nouveau gouverneur de Sousse est en train de réactiver la réalisation de ce projet, et ce, en donnant un nouveau souffle aux divers intervenants pour concrétiser ce projet tant attendu, souhaité et espéré par les concitoyens depuis 2007.

Il est impératif de réaliser ce grand projet qui va résoudre moult problèmes socio-économiques dont le chômage et le stationnement au centre-ville. En outre, il va certainement renforcer et dynamiser l'activité commerciale ainsi que l'animation culturelle de la ville.