Cote d'Ivoire: Yaya Touré - Jugé trop cher par West Ham, convoité par Crystal Palace

Mais rien n'est perdu pour le champion d'Afrique 2015. D'après Football.fr, Crystal Palace aurait l'intention de lui proposer un contrat. Wait and see.

The Sun indique également que les déclarations faites par Yaya Touré sur Pep Guardiola qu'il accusait d'avoir des problèmes avec les joueurs noirs ne mettent pas en confiance les Hammers qui craignent que cette histoire ait des répercussions dans les vestiaires. « Il y a des inquiétudes qui peuvent perturber le vestiaire. Les commentaires sur Guardiola ont fait penser et repenser les dirigeants de West Ham », a mentionné la même source citée par The Sun. Il faut rappeler qu'un dirigeant de West Ham a été entre temps confronté à des accusations similaires venant de Diafra Sakho.

