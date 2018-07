Tunisie: «Un bilan maigre et inquiétant»

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Ahmad Ahmad, a qualifié «d'inquiétant» le bilan de la participation africaine à la Coupe du monde Russie-2018 (14 juin-15 juillet), marquée par une élimination précoce des cinq représentants.

«Nos cinq représentants ont inscrit en 15 matches 15 buts seulement et un but contre son camp et encaissé la bagatelle de 26 buts. Sur les 15 matches, les cinq africains ont gagné trois matches, fait deux nuls et perdu 10 fois .C'est un bilan maigre et inquiétant. Aucun n'est parvenu à passer le 2e tour», a indiqué Ahmad lors d'une conférence pour l'évaluation de la participation des équipes africaines à la Coupe du monde, organisée par la CAF.

«Pourtant, les joueurs africains garnissent les clubs les plus prestigieux de la terre. Pourtant notre continent est perçu comme un réservoir universel de talents. Pourtant nous disposons d'un public que la terre entière nous envie. Que manque-t-il exactement à nos représentants pour rivaliser d'ardeur, de talent et d'efficacité avec les meilleurs du monde ?

S'agit-il de dysfonctionnements dans la préparation ? De gestion ou de management des effectifs ?», s'est interrogé le premier responsable de l'instance africaine.

Avec 10 équipes, les Européens ont inscrit 102 buts et en ont encaissé 77 lors du Mondial-2018. Ils ont comptabilisé 35 victoires, 2 nuls et 21 défaites. Ce bilan les met hors de portée de tous les autres continents, estime le successeur d'Issa Hayatou qui a exhorté la famille du football africain à changer les choses et à travailler davantage.

«Nous devons changer les choses. Sur notre continent la ferveur du football est unique. Elle incarne une passion dévorante. Elle fait naître

des moments de transe, de sublimation mais l'essentiel, les performances et les titres ne sont pas au rendez-vous aujourd'hui. Notre football doit s'affirmer sur la scène mondiale avec de vrais résultats. Et pourquoi pas des exploits. Il doit refléter à la fois la noblesse et le talent mais surtout des résultats forts et convaincants», a-t-il souligné.

«Pour tout cela, il n'y a qu'une seule recette : une mise au travail immédiate, je le répète, et un développement rationnel depuis la base jusqu'au haut niveau. Dans ce dispositif d'évolution, l'engagement de la CAF sera total, sans aucune retenue et je vous l'assure, j'y veillerai personnellement avec le sentiment fort que nous pouvons réussir tous ensemble», a-t-il conclu.