Ile Maurice: Coopérative de Vacoas - Les trois défis de Bholah à Jhugroo

Sunil Bholah se défend en disant que cela fait trois ans et demi que son conseiller et le board se sont engagés pour redresser la situation au sein de la coopérative. Alors que Sunil Jhugroo lui avait écrit pour lui dire que dans le board, il y avait des nominés politiques.

Il a arrêté les négociations avec l'un et continué avec l'autre. Là, l'Independent Commission against Corruption a démarré une enquête. Tant que l'assemblée générale ne le décide pas, il n'y aura pas de vente. Elle est fixée au 11 août 2018.»

Sunil Bholah, ministre des Coopératives, a voulu répondre à Sunil Jhugroo, ce lundi 23 juillet. Ce dernier, après un affidavit en décembre, s'est rendu à l'Independent Commission against Corruption (ICAC), le 19 juillet, dans le cadre de la vente de terres par la Vacoas Popular Multipurpose Cooperative Society Ltd (VPMCS). Il accuse à nouveau Sunil Bholah d'ingérence.

