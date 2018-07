Tunisie: Autodestruction quand tu nous tiens !

Ultérieurement, l'administration de l'EST fixera la date des deux assemblées générales évaluative et élective dont elle a annoncé la tenue prochaine sur son site officiel il y a quelques jours.

Avec lui et grâce à lui, l'EST est le seul club qui arrive à tirer son épingle du jeu financièrement et administrativement, alors que tous les autres clubs, même ceux dits «grands», arrivent à peine à «vivoter» de nos jours.

En effet, l'on croit savoir que Hamdi Meddeb ne serait plus «chaud» pour continuer sa mission à la tête du doyen des clubs tunisiens. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que l'homme fort de l'EST donne des signes annonciateurs de son éventuel départ, particulièrement à chaque fois que des énergumènes, des pseudo-supporters, l'attaquent suite à un faux pas ou une déconvenue de l'équipe fanion.

Ce phénomène de «malédiction» touche aussi notre sport et plus particulièrement notre football qui passe d'une crise à l'autre sans le moindre espoir de voir le bout du tunnel.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.