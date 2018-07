Tchad: Boko Haram donne la mort à dix-huit personnes

Photo: This Day

(Image d'archives) - Une des villes du Nord-Est incendiées par les terroristes de Boko Haram.

Alors que le pays était jusque-là moins touché par la recrudescence des actes de violence perpétrés par le groupe jihadiste par rapport à son voisin, le Nigeria, il vient d'enregistrer, le week-end dernier, près d'une vingtaine de morts et l'enlèvement de dix femmes.

Selon les sources sécuritaires tchadiennes, l'attaque est intervenue après quelques mois d'accalmie, dans un village du sud, situé dans les environs du lac Tchad.

« Les éléments de Boko Haram ont de nouveau attaqué un village au sud de Daboua, une sous-préfecture du lac Tchad non loin du Niger. Ils ont égorgé dix-huit personnes et enlevé dix femmes sans oublier plusieurs personnes qui ont reçu des blessures », a indiqué une source sécuritaire de ce pays.

Par ailleurs, pour la même source, le 21 juillet, l'armée nigérienne avait annoncé avoir tué aussi dix terroristes après avoir repoussé une attaque des positions de Boko Haram, le19 juillet, plus précisément dans le sud-est du Niger.

« La dernière grande attaque de Boko Haram du côté tchadien du lac Tchad remonte à mai 2018 où six personnes, principalement des forces de l'ordre, avaient été tuées dans la localité de Gabalami, non loin de Kinassarom, placée sur une île du lac Tchad », a encore précisé la source, soulignant que l'armée tchadienne, au sein d'une force multinationale mixte qui rassemble des forces de la sous-région et des comités de vigilance, essaie toujours de repousser ces jihadistes qui ont débuté leur percée au Tchad depuis 2015.

Déplorant ces actes, l'un des responsables des forces de l'ordre a signifié que ce groupe, originaire du Nigeria, frappe dans tous les pays de la zone du lac Tchad, à savoir le Nigeria, le Tchad, le Cameroun et le Niger. Il commet des attentats meurtriers et des attaques contre les forces de l'ordre et procède à des enlèvements de jeunes filles.

Selon un porte-parole de l'armée, Onyema Nwachukwu, dans leur plan, les jihadistes avaient l'intention d'attaquer et de piller le marché de la ville de Babangida avant l'accrochage avec les soldats. « Depuis 2009, plus de vingt mille personnes sont mortes au Nigeria, notamment celles qui sont victimes des actions de Boko Haram et du conflit qui l'oppose à l'armée », a-t-il ajouté.

Cependant, pour le Bureau humanitaire des Nations unies, environ dix millions de personnes dépendent actuellement de l'aide humanitaire pour survivre dans la région du lac Tchad où sévit l'une des crises les plus sévères du monde, marquée par le déplacement de milliers d'individus et par l'insécurité alimentaire.