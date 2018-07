Cote d'Ivoire: Coopération ivoiro-burkinabè - Les experts planchent sur le contenu du TAC 7

Photo: Fraternité Matin

Coopération ivoiro-burkinabè: Les experts planchent sur le contenu du TAC 7

En prélude à la 7ème Conférence au sommet du Traité d'amitié et de coopération (Tac) entre la Côte d'Ivoire et le Burkina-Faso, des experts des deux pays se sont retrouvés ce lundi 23 juillet 2018, à Yamoussoukro. Ce, en vue de préparer le contenu de la rencontre qui réunira les Chefs d'État et de gouvernement des deux pays, dans le cadre de cette coopération.

Cette réunion des experts se déroule en quatre commissions. La première planchera sur «Politique, Diplomatie, Intégration, Défense, Sécurité, Coopération administrative et transfrontalière, Justice».

La deuxième s'attardera sur «Fluidité du trafic, Libre circulation des personnes et des biens, Transports, Infrastructures routières, ferroviaires et aériennes, Commerce, Economie, Industrie, Energie, Pétrole, Mines, Artisanat, Tourisme».

La troisième s'occupera de «Agriculture, Foncier rural, Environnement, Production animale et ressources halieutiques, Eaux et Forêts, Poste, Communication, Télécommunication et technologie de l'information, Urbanisme et habitat».

Enfin, la quatrième commission s'appesantira sur «Enseignement, Recherche scientifique, Solidarité, Emploi, Fonction publique, Modernisation de l'administration, Jeunesse, Santé, Sport, Famille, femme, enfant, Affaires sociales et culturelles».

M. Éric Camille N'dry, directeur Afrique, assurant l'intérim du directeur général des relations bilatérales de Côte d'Ivoire et SEM Rouamba Ragnaghnewendé Olicvia, directrice générale des relations bilatérales du Burkina-Faso ont tour à tour salué la tenue de la réunion des experts.

Car de celle-ci, ont-ils affirmé, sortiront des «recommandations pertinentes» et de «nouveaux projets d'Accords de coopération» qui feront l'objet de signature.

Signalons que le Tac 7 sera marqué par un conseil conjoint de gouvernement le jeudi 26 juillet.