Afrique: Relation bilat&rale sino-sénégalaise - La Chine, une coopération qui pèse 1206 milliards CFA

Le président de la République du Sénégal a salué, ce samedi 21 juillet, la vitalité de la coopération bilatérale Sino-sénégalaise. Dans une déclaration conjointe avec son homologue Chinois Xi Jinping en visite d'Etat de deux jours au Sénégal, Macky Sall a souligné que les financements accordés par la Chine au Sénégal s'élèvent à plus de 1206 milliards Cfa, tout en annonçant l'engagement des deux pays à promouvoir les investissements directs en facilitant la collaboration entre les secteurs privés chinois et sénégalais.

Grande comme sa population chiffrée à 1,379 milliards d'habitants, la Chine reste également un partenaire de premier choix pour le Sénégal. Et la santé des relations entre les deux pays a été saluée par le même premier des Sénégalais, Macky Sall, président de la République.

S'exprimant, le samedi 21 juillet, au Palais de la République dans le cadre la visite d'Etat de deux jours au Sénégal de son homologue, Xi Jiping, président de la République populaire de Chine, Macky Sall a confié que « la Chine est un partenaire majeur et fiable».

Poursuivant son propos, il a informé que «notre coopération compte plus d'une quarantaine de projets et programmes de hautes initiatives déjà achevés, en cours ou en perspective».

«Depuis le rétablissement de nos relations diplomatiques en 2005, les financements accordés par la Chine au Sénégal s'élèvent à plus de 1206 milliards Cfa. Soit plus de 14 milliards de Yuans. Et sur ce montant total, 963 milliards de F Cfa ont été mobilisés entre 2012 et 2018. Ce qui représente plus de 80% de ces financements», insistera encore le président de la République.

Le chef de l'Etat a précisé en outre que cette coopération porte sur des domaines aussi importants que les infrastructures, l'agriculture, le développement industriel, l'énergie, l'hydraulique, l'éducation, la santé, le sport, la culture et les Tic. « L'autoroute «Ila Touba», la plus grande infrastructure routière de l'histoire du Sénégal est d'ailleurs un exemple illustratif de ce partenariat multidimensionnel qui sera davantage renforcé avec les importants accords que nos deux gouvernements viennent de signer dans le cadre de cette visite», ajoutera encore Macky Sall devant son hôte.

Poursuivant son propos, le chef de l'Etat a souligné que le Sénégal considère positivement le rôle de la Chine en Afrique et a fait part de l'engagement des deux pays à promouvoir, en plus de cette coopération officielle, les investissements directs entre les deux pays en facilitant la collaboration entre les secteurs privés chinois et sénégalais.

Par ailleurs, le président Sall a aussi annoncé l'engagement des deux pays à poursuivre et renforcer leurs consultations régulières au plan international. «Comme la Chine, le Sénégal reste attaché à des relations internationales apaisées et au respect du multilatéralisme. Notre pays aspire à une gouvernance mondiale plus inclusive et plus équitable».

MACKY SALL VANTE LES QUALITES DE XI JINPING ET DU PEUPLE CHINOIS

Lors de son mot de bienvenue, le chef de l'Exécutif sénégalais n'a pas manqué de témoigner à son hôte l'estime qu'il a à son égard mais aussi à l'égard du peuple Chinois. Dans un ton très amical, Macky Sall a ainsi vanté les qualités du président de la Chine et de son peuple dont le parcours, selon lui, «est clairement un message d'espoir pour dire que le sous-développement n'est pas une fatalité et que la bataille pour le progrès se gagne d'abord par un état d'esprit combatif».

«La Chine est un pays d'une civilisation vieille de plusieurs millénaires. Un pays attaché à ses valeurs culturelles, à travers les enseignements de Confucius. Un pays ouvert à la modernité. La Chine, c'est aussi une des plus grandes économies de l'ère moderne, patiemment construite sur 40 ans de politique d'ouverture et de réforme.

La Chine, c'est un peuple connu pour ses qualités de résilience aux épreuves et d'ardeur au travail, dans la discipline, la rigueur et la créativité», a témoigné le chef de l'Etat, Macky Sall, qui ajoutera à l'endroit de son hôte. «Le président est un homme d'expérience qui a occupé, pendant plusieurs années, diverses fonctions administratives et politiques dans différentes présidences chinoises avant de regagner le gouvernement central de Beijing».

XI JINPING, GRAND-CROIX DANS L'ORDRE NATIONAL DU LION

Le président de la République populaire de Chine rejoint la liste restreinte des personnalités récompensées pour services éminents rendus à la nation sénégalaise. Le président Xi Jinping, puisque c'est de lui dont il s'agit, a été élevé, le samedi 21 juillet par son hôte, le président Macky Sall à la dignité de Grand-Croix dans l'Ordre national du Lion, la plus haute distinction sénégalaise.

L'homme fort de l'Empire du milieu a reçu sa décoration des mains du président Sall, à l'issue d'un tête-à-tête tenu au Palais de la République dans le cadre de la visite d'Etat au Sénégal du président Xi Jinping le 21 et 22 juillet derniers. Auparavant, l'homme fort de la première puissance économique mondiale (Fmi en 2014) avait droit à un accueil digne de son rang au Palais de la République.

En effet, pour réserver à cet invité de marque de leur mentor de président de la République, les responsables du parti au pouvoir ont mis les mains à la poche. C'est ainsi qu'ils ont transporté des centaines de milliers de personnes, de la banlieue pour la plupart à bord des cars Ndiaga Ndiaye pour camper le décor le long de l'avenue de la République. Ces dernières étaient habillées en tee-shirt à l'effigie des deux chefs d'Etat.